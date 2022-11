Cristiano Ronaldo - le point de vue du Portugal: Le moment de l'interview n'est pas innocent ... un mouvement «all-in» pour sortir de Man Utd | Nouvelles du football

La douceur du foyer.

Tels sont les mots sur la première page du quotidien portugais Ô Jogo en référence à un Cristiano Ronaldo souriant de retour à Lisbonne, loin des projecteurs médiatiques de la presse britannique aboyante.

Ronaldo, dans les premiers clips diffusés par TalkTV à partir d’une interview de 90 minutes avec Piers Morgan, a accusé Manchester United de le trahir et de douter de l’attaquant sur la maladie de sa fille qui lui a fait manquer la pré-saison.

La presse portugaise a donné son avis sur l’histoire.

Le joueur de 37 ans a insisté sur le fait que sa “concentration absolue” était sur la Coupe du monde avec le Portugal au milieu de la fureur actuelle dans laquelle il a affirmé que United tentait de le forcer à quitter le club et a critiqué le patron Erik ten Hag.

La Coupe du monde débute dimanche, bien que le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016, qui fait partie du groupe H, ne commence sa campagne que le 24 novembre.

Mais que disent les journaux de toute la péninsule ibérique ?

O Enregistrer choisissent d’avoir la “controverse mondiale” de Ronaldo uniquement en tant que barre latérale sur leur première page, préférant se concentrer sur une histoire de Benfica concernant leurs chances de remporter la Ligue des champions.

Un bola juxtaposent malicieusement la même interview avec le manager de Benfica, Roger Schmidt, dans laquelle il est cité comme disant : “Notre plus grand défi est de continuer à jouer du bon football” à côté de la question taquine, “Et maintenant Ronaldo ?” Mais rien ne suggère que l’ancien joueur du Sporting pourrait faire un pas sensationnel vers ses rivaux de la ville.

journaliste de football portugais Pedro Sepúlveda a parlé à Sky Sports de la vidéo publiée par l’équipe nationale dans laquelle Bruno Fernandes et Ronaldo semblent avoir un échange glacial…

Le journaliste de football portugais Pedro Sepulveda a déclaré que Ronaldo avait tout mis en œuvre pour tenter de s'éloigner de Manchester United à la suite de ses récents commentaires.



Que s’est-il dit entre Ronaldo et Fernandes ?

Ronaldo a semblé surpris par l'accueil glacial qu'il a reçu de son coéquipier de Man Utd et du Portugal, Bruno Fernandes, alors qu'ils se rencontraient pour la Coupe du monde.



“L’équipe nationale a diffusé des images sans son sur les réseaux sociaux. Les images ont l’air froides parce que Ronaldo et Bruno Fernandes se voient pour la première fois, ils ne sourient pas. Ronaldo a été le premier à arriver au camp de l’équipe nationale tandis que Fernandes était le dernier malgré les deux jouant pour le même club.

“Alors Ronaldo a fait une blague à Bruno Fernandes, lui demandant s’il était venu en bateau et non en avion. C’était donc la seule chose dont ils parlaient. Il n’y a pas de problème entre les deux et ils sont tous les deux concentrés sur la Coupe du monde. .”

Est-ce que cela fait simplement partie de la machine médiatique de l’équipe nationale qui utilise une rotation positive ?

S'adressant à Piers Morgan sur TalkTV, Ronaldo a déclaré que Wayne Rooney et Gary Neville "ne savent pas ce qui se passe" après avoir reçu les critiques de ses deux anciens coéquipiers.



“Je ne pense pas qu’il y ait un problème parce que, naturellement, l’équipe nationale voudrait défendre Cristiano Ronaldo de l’interview, alors pourquoi posteraient-ils la vidéo ? Ils veulent que toute l’attention se concentre uniquement sur l’équipe nationale.

“S’il y avait un vrai problème entre Ronaldo et Fernandes, je suis sûr à 100% que l’équipe nationale ne partagerait jamais ces images.”

L’histoire a-t-elle affecté l’ambiance dans le camp ?

Dans une interview de 90 minutes avec Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, Ronaldo a affirmé que l'entraîneur-chef Erik ten Hag et d'autres voulaient qu'il quitte Old Trafford.



“Je pense que l’ambiance est toujours bonne. Tous les joueurs sourient à l’entraînement. S’il est question d’une rupture entre deux joueurs, cela ne filtre pas dans le groupe.

“Il y a maintenant un bon mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs vraiment talentueux, et ils s’entraident pour organiser un bon tournoi au Qatar.”

Pourquoi Ronaldo a-t-il chronométré cette interview juste avant la Coupe du monde ?

S'adressant à Piers Morgan sur TalkTV, Ronaldo a critiqué la propriété Glazer de Manchester United, disant "ils ne se soucient pas" du club et a également révélé qu'il ne leur avait jamais parlé.



“Le moment de l’interview n’était pas innocent. Ronaldo savait que dimanche était son dernier jour à Manchester United avant de partir pour la Coupe du monde. Après cela, il devait venir en équipe nationale pour avoir cette énorme pause.

“Pour le moment, il n’a pas à traiter avec les médias anglais et il n’a pas besoin d’être à Manchester, donc c’était un” all-in “de Ronaldo parce qu’il pense qu’il sera assez performant à la Coupe du monde pour ensuite déménager en janvier.

“Lors de la dernière fenêtre de transfert, aucun grand club n’était intéressé par la signature de Ronaldo – je ne sais pas pourquoi – mais il pense qu’avec une bonne Coupe du monde, le paysage sera différent pendant la fenêtre de transfert d’hiver.”

Se pourrait-il qu’il revienne au Sporting ?

Les fans de Manchester United partagent leurs réflexions sur l'accusation de Ronaldo selon laquelle il a été "trahi" par le club



“Chaque fois qu’il est question de Ronaldo quittant un club, il y a presque toujours quelqu’un dans les médias qui le relie à un retour au Sporting Lisbonne. J’ai essayé de clarifier cela après avoir parlé à ceux du club, et c’est impossible.

“Même avec l’incitation de travailler avec un jeune entraîneur portugais talentueux comme Ruben Amorim… Ronaldo ne rentre pas dans son projet.”

Les fans portugais l’aiment-ils toujours ?

Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes se sont entraînés avec l'équipe du Portugal alors qu'ils se préparent pour la Coupe du monde au Qatar.



“Ronaldo est toujours content quand il repart avec l’équipe nationale.

“Les supporters portugais ne font pas le lien entre les mots qu’il a pour Manchester United et l’icône qu’il est pour les joueurs portugais.

“Nous parlons de l’un des meilleurs joueurs portugais de tous les temps, donc je ne pense pas que cela ait eu un impact sur les fans.”

Mario: Ronaldo toujours content de l’équipe nationale

Le milieu de terrain portugais Joao Mario dit que Ronaldo n'a pas été affecté par les médias récents à son sujet et dit qu'il est toujours heureux quand il rejoint son pays pour le devoir international



Le milieu de terrain portugais Joao Mario a déclaré que Ronaldo n’avait pas été affecté par les récents reportages des médias à son sujet et qu’il était toujours heureux lorsqu’il rejoignait son pays pour une mission internationale.

“Ronaldo est toujours heureux quand il est avec l’équipe nationale. Je l’ai vu hier et il va très bien, comme toujours. Comme il l’a déjà dit, il pense que c’est toujours un plaisir d’être ici.

“Il est totalement concentré sur l’équipe nationale et il va certainement nous être d’une grande aide dans cette Coupe du monde. Le timing? Les gros titres parlent toujours de lui, donc c’est toujours la même chose pour nous.

“Je ne vois pas de problème de timing.”

Man Utd prendra des conseils juridiques avant de prendre une décision sur Ronaldo

Dans un autre extrait de son interview avec Piers Morgan sur TalkTV, Ronaldo a accusé Manchester United de manquer d'empathie après s'être signalé en retard pour la pré-saison parce que sa petite fille était hospitalisée pour une maladie grave.



United prendra des conseils juridiques avant de décider comment répondre à Ronaldo, mais attendra la publication de l’interview complète plus tard cette semaine avant de prendre une décision.

Sky Sports Nouvelles comprend Ten Hag et les joueurs de United sont extrêmement déçus de la manière et du moment de l’interview de Ronaldo.

Le club n’a découvert l’interview qu’au moment où il se préparait à rentrer de Londres dimanche soir après sa victoire 2-1 sur Fulham et il ne comprend pas pourquoi il a dit ce qu’il a dit.

Le rédacteur en chef de "United We Stand", Andy Mitten, estime que Manchester United a traité Ronaldo équitablement et qu'il n'y a pas eu de trahison du club envers le joueur



Ils sont extrêmement déçus qu’il manque de respect au club, à son manager et à ses coéquipiers de cette manière et United est susceptible d’envisager toutes ses options maintenant concernant le joueur.

Ronaldo a été informé jeudi qu’il ne serait pas dans le onze de départ contre Fulham mais qu’il aurait été dans l’équipe. Il a dit au club qu’il était malade.

Ronaldo : Concentration absolue sur le Portugal

Ronaldo a rejoint l’équipe du Portugal pour la Coupe du monde et a insisté sur le fait que sa “concentration absolue” était sur l’équipe nationale au milieu de la fureur de son interview sur Piers Morgan Uncensored.

Ronaldo a déclaré sur Twitter : “Concentration totale et absolue sur le travail de l’équipe nationale.

“Un groupe uni, vers un seul objectif : réaliser le rêve de tous les Portugais !”

Carra: Ronaldo veut le limogeage et United devrait le faire

Jamie Carragher dit que les commentaires de Ronaldo sur Manchester United sont "hors de propos" et qu'il manque de respect à Ten Hag et au club



Jamie Carragher s’adressant à Sky Sports News :

“Je pensais juste que les commentaires étaient bizarres. Ils étaient hors de propos compte tenu du moment: sur le dos des fans de Manchester United ravis après avoir marqué un but gagnant à Fulham avec le dernier coup de pied du match.

“Cela devrait leur donner de l’enthousiasme au cours du mois prochain pour le redémarrage de la ligue. Ils devraient s’amuser, puis l’interview de Ronaldo sortira et boum – il s’agit de négativité. Pas l’équipe, pas le manager – il s’agit de Cristiano Ronaldo. Et c’est comme ça depuis qu’il est revenu, c’est essentiellement le show de Cristiano Ronaldo.

L'ancien joueur des Chicago Fire Calen Carr ne pense pas que Ronaldo puisse être tenté par un passage en MLS



“Parfois, cela a été bon sur le terrain, la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts. Mais cette saison, il n’est pas impliqué et il a soif de l’attention qu’il ne peut pas obtenir parce qu’il n’est pas sur le terrain. La seule façon dont il va faire c’est-à-dire en causant des problèmes et c’était exactement son intention avec l’interview.

“Il veut être limogé, c’est évident. Il a dit au club cet été qu’il voulait partir, ce qui est le football – ces choses arrivent. Il n’y avait pas de preneurs, peut-être à cause de son salaire ou du prix que Manchester United voulait. Je pense il sait que ce sera la même chose lors de cette prochaine fenêtre de transfert et peut-être l’été suivant et il essaie maintenant d’être limogé ou veut partir en liberté.C’est la seule façon de s’en sortir.

Comment Ronaldo et Manchester United en sont-ils arrivés au point où leur relation a tourné au vinaigre. La journaliste de Sky Sports, Melissa Reddy, décrit le fossé entre les deux parties



“Et je pense que United devrait le renvoyer ou le déplacer en lui offrant un transfert gratuit. Pour le moment, ils essaient de construire quelque chose qui n’essaie pas de gagner la Premier League ou la Ligue des champions en ce moment. Le manager voudra pousser pour ces honneurs dans les deux ou trois prochaines années et Ronaldo ne sera pas là.

“Il va être une distraction, cela ne partira pas. Dès qu’un joueur sort et dit qu’il ne respecte pas le manager, comment cela va-t-il fonctionner quand il entrera dans le premier jour de l’après-Monde La saison de la Coupe? Cela ne peut pas fonctionner à l’avenir – il y aura des gens qui prendront des photos, nous poserons des questions sur Ronaldo au manager lors d’interviews pour Sky. United n’a pas besoin de s’embêter.”