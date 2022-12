Cristiano Ronaldo: le patron du Portugal, Fernando Santos, déclare que le rôle de l’attaquant “reste à définir” après l’avoir lâché | Nouvelles du football

Le rôle de Cristiano Ronaldo pour le reste de la Coupe du monde est quelque chose qui doit être “défini”, a déclaré le patron du Portugal, Fernando Santos, après avoir lâché son capitaine pour leur victoire catégorique en huitièmes de finale contre la Suisse.

Le joueur de 37 ans a regardé depuis le banc son remplaçant Goncalo Ramos marquer un triplé lors de la victoire 6-1 pour préparer un quart de finale contre le Maroc.

Ronaldo, qui n’a pas participé à un tournoi majeur pour la première fois depuis l’Euro 2008, a finalement été recruté à la 74e minute avec le Portugal 5-1.

Image:

Cristiano Ronaldo a commencé la victoire du Portugal en huitièmes de finale de Coupe du monde contre la Suisse sur le banc





Ronaldo a quitté Manchester United le mois dernier sous un nuage et a parfois jeté une ombre sur son équipe au Qatar, où son manager a exprimé son mécontentement face à sa réaction à son remplacement contre la Corée du Sud.

Interrogé sur Ronaldo après la victoire de la Suisse, Santos a déclaré : “C’est encore quelque chose qui doit être défini.

“J’ai une relation très étroite avec lui – je l’ai toujours eu, je le connais depuis qu’il a 19 ans.

“Cette relation ne fait que se développer, Ronaldo et moi n’interprétons jamais l’aspect humain de celle de manager et de joueur (par rapport à) ce que nous devons faire pendant le match.

Image:

Ronaldo est entré en jeu à la 74e minute au stade Lusail





“Je considérerai toujours dans mon rôle qu’il est un joueur important à avoir dans l’équipe.”

Lorsqu’on lui a demandé directement si Ronaldo jouerait contre le Maroc, Santos a répondu avec optimisme : “Ronaldo sera certainement (impliqué), tous les joueurs sur le banc peuvent être utilisés, s’ils ne sont pas dans la formation de départ, ils peuvent jouer plus tard.

“Il est important de regarder l’exemple de l’histoire de ce joueur, il est l’un des meilleurs joueurs au monde à jouer professionnellement, en tant que capitaine – tout ce que nous avons à faire est de penser à cette équipe collectivement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dharmesh Sheth fait le point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo alors que le club saoudien d’Al-Nassr est le favori pour signer l’agent libre pour un contrat de 200 millions de dollars par an



Pendant ce temps, le remplaçant de Ronaldo, Ramos, affirme que l’ancien attaquant du Real Madrid reste le “leader” de l’équipe.

Le joueur de 21 ans a déclaré : “Cristiano Ronaldo me parle ainsi qu’à tous les membres de l’équipe. C’est notre leader et il essaie toujours d’aider.

“Je ne sais pas si je commencerai le prochain match, c’est à l’entraîneur de décider, je dois travailler aussi dur que possible et ensuite nous verrons.”

Neville: la pétulance de Ronaldo doit cesser

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville s’attend à ce que le prochain coup de Cristiano Ronaldo soit un «rôle de camée» dans un club de haut niveau où il pourra jouer au football en Ligue des champions



Sky Sports’ Gary Neville s’exprimant sur TVI avant la victoire du Portugal :

“Quand c’est arrivé à Manchester United, la suggestion était qu’Erik ten Hag essayait de faire bouger Ronaldo, mais Fernando Santos est un manager qui entretient une relation incroyable avec Ronaldo depuis huit ans.

“Il y a beaucoup de fans de Ronaldo qui ne veulent pas lui dire la vérité, je pense qu’il doit écouter la vérité. Cela devient un peu délabré.

“La pétulance, la bouderie, ça doit cesser parce que ça ne lui ressemble pas du tout. Son héritage à long terme est défini comme l’un des grands joueurs de tous les temps, mais à court terme, il doit faire un beaucoup mieux.

“Le manager de la Juventus a-t-il tort? Le manager de Manchester United a-t-il tort? Et maintenant le manager du Portugal a tort? Trois d’entre eux ont maintenant fait la même chose avec lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Usain Bolt dit qu’il est toujours un grand fan de Cristiano Ronaldo malgré son départ de Manchester United et qu’il est triste de le voir partir d’Old Trafford



“La détermination de Ronaldo au fil des ans a été l’une de ses grandes forces. Sa détermination à être le meilleur au monde, à marquer le plus de buts, à battre tous les records, à se battre avec [Lionel] Messi.

“Mais il arrive un moment où vous devez penser au collectif, et c’est à vos coéquipiers dans le vestiaire.

“Laissant des matchs tôt comme il l’a fait à Manchester United deux fois, piétinant l’autre jour contre la Corée du Sud alors qu’en fait certains de ses coéquipiers – Bernardo Silva et Bruno Fernandes – n’ont pas commencé.

“On en arrive au point où Ronaldo n’accepte pas très bien la fin de sa carrière mais, d’un autre côté, si l’Espagne [who lost to Morocco on penalties in the last 16] l’avait eu devant dans la dernière demi-heure de leur match, il les aurait probablement fait passer !”

Carragher: Ronaldo a été abandonné pour ses performances

Sky Sports’ Jamie Carragher pense que Ronaldo a été abandonné pour des raisons de performance et non pour sa réaction après avoir été éliminé contre la Corée du Sud.

Il a déclaré sur les réseaux sociaux: “Est-ce que Santos, l’entraîneur du Portugal, laisserait tomber Ronaldo simplement à cause de sa réaction après avoir été remplacé lors du dernier match? Un entraîneur au niveau du club peut-être oui. Avec peut-être 3 matchs avant une finale du Mondial.

“Je pense qu’il a été laissé de côté à cause de ses performances et non de sa réaction.”

Le Portugal s’épanouit sans Ronaldo

Image:

Goncalo Ramos célèbre après avoir ouvert le score pour le Portugal contre la Suisse





Analyse de Sky Sports’ Adam Bate :

Un coup franc a été remporté et le ballon a été consciencieusement lancé à Cristiano Ronaldo. La foule avait chanté pour son introduction et avait ensuite applaudi sauvagement quand elle était venue. Ici, il était au-dessus du ballon, cette position théâtrale. Et le coup a été tiré dans le mur. Le jeu pourrait reprendre.

Ce fut un passage éclairant du jeu à sa manière, comme il l’a fait avec son équipe 4-1. La partie avait été gagnée – peut-être même à cause de – son absence. Le contraste entre le show de Ronaldo et celui du Portugal qui l’a précédé était saisissant.

Remplacé par Goncalo Ramos, apparemment à la suite de sa réponse à son remplacement contre la Corée du Sud, ce qui a suivi a rappelé qu’il y avait d’autres talents dans cette équipe. Des talents qui ont montré face à la Suisse qu’ils pouvaient briller s’ils en avaient l’occasion.

Bien sûr, le succès du Portugal sans Ronaldo n’est pas nouveau. La victoire la plus célèbre de l’histoire du pays est survenue en finale de l’Euro 2016 suite à sa blessure précoce. Mais c’était du stoïcisme. C’était autre chose. C’était une raclée. C’était une équipe déchaînée.

Image:

Cristiano Ronaldo encourage ses coéquipiers du Portugal depuis le banc





Même ainsi, personne, pas même Fernando Santos avec tout ce qu’il a vu dans le jeu, n’aurait pu prévoir ce qui a suivi. Le premier triplé du tournoi. La plus grande victoire du pays en huitièmes de finale. Les espoirs de la Coupe du monde ne sont pas seulement vivants mais revitalisés, renaissants.

C’était le jour de Ramos, mais peut-être que ce pourrait encore être le tournoi du Portugal. Alors que les médias du monde se tournaient vers le banc, Ronaldo possédait toujours la caméra mais Joao Felix possédait le ballon. Aux côtés de Bruno Fernandes, ils savouraient le mouvement de Ramos devant eux.

Il était encore temps pour Ronaldo de planter le ballon dans le filet depuis une position de hors-jeu, un aperçu de la capacité de finition qui ne l’a pas quitté. Mais lorsque Rafael Leao a ajouté le sixième, le message n’aurait pas pu être plus clair. Ce spectacle continuera sans lui.

Temps de rattrapage avec Ronaldo

Image:

Ronaldo a débuté sur le banc lors d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 2008





Sky Sports Nouvelles reporter en chef Kaveh Solhekol au Qatar :

“Le temps nous rattrape tous et le temps rattrape Cristiano Ronaldo.

“Manchester United a décidé qu’il pouvait se passer de lui et, ce soir, le Portugal a décidé qu’il pouvait aussi se passer de lui. Et son remplaçant – wow. Quelle performance de Goncalo Ramos.

“La raison pour laquelle Fernando Santos l’a choisi devant Ronaldo est qu’il pensait qu’il était la meilleure option pour le match de ce soir. Il a également été en forme brillante pour Benfica.

Image:

Ramos a réussi un triplé contre la Suisse





“Je ne sais pas ce que Santos va décider de faire pour le quart de finale contre le Maroc. Il a remporté l’Euro avec le Portugal, donc tout le pays est derrière lui – ils lui font totalement confiance.

“Un sondage dans les médias portugais a montré aujourd’hui que 70% des personnes interrogées pensaient que Ronaldo devrait être limogé. Je ne pense pas que Santos ait été influencé par l’opinion publique. Je pense qu’il était juste un peu déçu de la façon dont Ronaldo s’est comporté lorsqu’il a été remplacé. lors du match précédent contre la Corée du Sud.

“Je pense qu’il était un peu vexé au début. Beaucoup de gens dans la foule avaient acheté des billets parce qu’ils voulaient voir Ronaldo. Il y avait tellement de caméras sur lui que je pense, quand les buts ont commencé à entrer, il semblait pour remonter le moral et participer à certaines des célébrations. Il est venu pendant les 20 dernières minutes, bien qu’il n’ait pas été inscrit sur la feuille de match.

“Ce soir, il s’agit de l’avenir du Portugal et l’avenir du Portugal n’est pas Cristiano Ronaldo. J’ai l’impression que l’avenir se situe à quelques kilomètres de la frontière du Qatar en Arabie saoudite.”