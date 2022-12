Cristiano Ronaldo: le patron de Manchester United, Erik ten Hag, n’a découvert qu’il voulait partir que lorsqu’il a vu l’interview | Nouvelles du football

Erik ten Hag dit que la première fois qu’il a découvert que Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United, c’était dans l’interview télévisée controversée de l’attaquant.

Ronaldo a vu son contrat résilié par consentement mutuel le mois dernier après avoir déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club et qu’il n’avait “aucun respect” pour Ten Hag.

Le patron de United avait peu parlé de la saga jusqu’à présent, révélant que l’attaquant portugais ne lui avait jamais dit qu’il voulait partir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, donne son avis sur le récent départ de Cristiano Ronaldo



“Je voulais qu’il reste depuis le premier instant jusqu’à maintenant”, a déclaré Ten Hag aux médias britanniques à Cadix, en Espagne, où United se prépare pour le retour de la Premier League. “Il voulait partir, c’était assez clair. Et quand un joueur ne veut définitivement pas être dans ce club, il doit partir.

“L’interview était la première fois qu’il a dit qu’il voulait partir. Je pense qu’en tant que club, vous ne pouvez pas accepter cela. Il y aura des conséquences. Pour faire ce pas, [to do the interview] il connaissait les conséquences. Avant lui [had] ne me l’a jamais dit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de football portugais Pedro Sepulveda admet que Cristiano Ronaldo n’est plus le joueur qu’il était et doit réfléchir à la meilleure façon de terminer sa carrière



“Pendant la saison, il n’y avait pas de fenêtre de transfert, mais jusqu’à ce moment-là, il ne m’a jamais dit” je veux partir “. En été, nous avons eu une conversation. Il est entré et a dit:” Je te dirai dans sept jours si je veux rester”. Puis il est revenu et a dit : “Je veux rester”. Jusqu’à ce moment [the interview] Je n’ai jamais rien entendu.

“Nous voulions qu’il fasse partie de notre projet, [for] qu’il contribue à Manchester United, car c’est un grand joueur. Il a une si belle histoire, mais c’est du passé et nous devons regarder vers l’avenir.”

Ronaldo est devenu frustré par son manque de temps de jeu à United qui l’a vu refuser de devenir remplaçant lors d’une victoire contre Tottenham en octobre. Ten Hag a laissé tomber Ronaldo pour l’incident et a expliqué que le joueur de 37 ans n’était pas dans la bonne forme physique pour jouer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dharmesh Sheth fait le point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo alors que le club saoudien d’Al-Nassr est le favori pour signer l’agent libre pour un contrat de 200 millions de dollars par an



“Quand il est en forme, c’est un bon joueur”, a déclaré Ten Hag. “Et il pourrait nous aider à revenir et à atteindre les objectifs que nous avons. C’est assez clair. Mais il ne l’était pas.

“J’ai aimé travailler avec des joueurs de classe mondiale. Je sais qu’ils peuvent faire la différence et vous aider à atteindre vos objectifs. C’est pourquoi vous voulez avoir de tels joueurs dans votre vestiaire.

“Mais ce qui s’est passé, c’est arrivé. Je dois faire des choix parmi les joueurs qui ne sont pas performants et choisir la meilleure équipe.

“Ma responsabilité est en faveur du club et de l’équipe. Ce sont les décisions que je dois prendre. Peu importe qui est la personne, il s’agit de la façon dont nous jouons maintenant.”