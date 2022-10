Cristiano Ronaldo: le patron de Man Utd, Erik ten Hag, dit qu’il “compte” sur l’attaquant et s’attend à ce qu’il reste au club au-delà de la fenêtre de transfert de janvier | Nouvelles du football

Erik ten Hag a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Cristiano Ronaldo quitte Manchester United lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Et ce malgré le fait que le Néerlandais ait confirmé que l’attaquant avait refusé de jouer le rôle de remplaçant tardif contre Tottenham avant de partir tôt lors de la victoire de mercredi.

Ten Hag a laissé tomber Ronaldo pour le voyage de samedi à Chelsea, en direct sur Sports du cielen guise de punition, après son départ anticipé lors d’un match amical de pré-saison contre Rayo Vallecano.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, on lui a demandé s’il pensait que le joueur de 37 ans resterait au club pour le reste de la saison et s’il voulait qu’il reste.

“Les deux,” répondit-il.

“Ce [dropping Ronaldo] est pour ce jeu et puis nous continuons. C’est une grève. Comme nous l’avons dit dans le communiqué, Cristiano reste un élément important de l’équipe et je compte sur lui pour le reste de la saison. Nous voulons réaliser nos ambitions.”

Ten Hag a confirmé plus tôt que Ronaldo avait refusé de se présenter contre les Spurs et avait déclaré: “Ce qui (s’est passé) dans la conversation est entre Cristiano et moi. La déclaration (du club) est également claire.

“Je suis le manager, je suis responsable de la culture sportive de haut niveau ici et je dois établir des normes et des valeurs, et je dois les contrôler. Nous sommes dans une équipe.

“Après Rayo Vallecano, j’ai dit que c’était inacceptable mais il n’était pas le seul. C’est pour tout le monde, quand ce sera la deuxième fois, cela aura des conséquences. C’est maintenant ce que nous avons fait. Il nous manquera demain, c’est un raté pour l’équipe mais je pense que c’est important pour l’attitude, la mentalité du groupe.”

Déclaration de Manchester United sur Ronaldo : “Cristiano ne fera pas partie de l’équipe de Manchester United pour le match de samedi contre Chelsea. Le reste de l’équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match.”

Ten Hag a réitéré la déclaration du club selon laquelle Ronaldo “reste une partie importante de l’équipe”, bien que l’attaquant s’entraînera seul vendredi.

“Je pense que ce sera une réflexion pour lui et aussi pour tous les autres”, a déclaré Ten Hag sur ce qu’il espérait que la punition de Ronaldo atteindrait. “J’ai mis un avertissement au début de la saison et la prochaine fois, cela doit être une conséquence. Lorsque vous vivez ensemble, jouez ensemble, le football est un sport d’équipe et vous devez respecter certaines normes et je dois le contrôler.”

“Nous devons gagner à Chelsea”

Man United a enregistré une victoire importante mercredi sur les quatre premiers rivaux de Tottenham, mais l’incident de Ronaldo a menacé d’éclipser leurs préparatifs pour le voyage à Chelsea.

Ten Hag insiste sur le fait qu’ils se sont concentrés sur leur voyage à Stamford Bridge. Il a déclaré: “Il s’agit de Chelsea, nous avons un gros match à jouer, toute ma concentration est sur ce match, toute la concentration du personnel et la concentration des joueurs sont sur ce match. Nous devons gagner ce match et tout faire nous le pouvons, nous avons donc besoin d’une concentration totale pour nous préparer au match et jouer de notre mieux.

“Lorsque vous jouez dans le football de haut niveau, il y a parfois des rumeurs et du bruit, vous devez vous concentrer sur le travail et c’est pour être performant demain.”

Ronaldo: Parfois, la chaleur du moment prend le dessus sur nous

Ronaldo ne s’est pas encore excusé publiquement d’avoir refusé de se présenter contre Tottenham et de partir tôt





Ronaldo a publié jeudi une déclaration qui disait: “Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer avec respect envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé.

“Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d’élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision.

“J’ai commencé très jeune, les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Par conséquent, plus tard, j’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées. .

“Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus sur nous.

“En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match. Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été.

“C’est Manchester United et nous devons rester unis. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble.”

Stam: Ronaldo aurait eu un “traitement au sèche-cheveux” sous Sir Alex

Jaap Stam pense que l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo quitter un match tôt était inacceptable et dit que Sir Alex Ferguson ne l’aurait pas toléré de son côté.