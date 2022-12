Cristiano Ronaldo: le patron de Man Utd, Erik ten Hag, aborde la sortie de l’attaquant pour la première fois | Nouvelles du football

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il avait mis la situation de Cristiano Ronaldo derrière lui alors qu’il abordait le départ de l’attaquant pour la première fois.

United a résilié le contrat de Ronaldo par consentement mutuel deux jours avant le début de la campagne de Coupe du monde du Portugal après avoir accordé une interview explosive à Piers Morgan le Parler télé dans lequel il a critiqué le club et Ten Hag.

Ronaldo a déclaré qu’il se sentait “trahi” par les gens du club pour avoir tenté de le forcer à sortir et qu’il n’a “aucun respect” pour Ten Hag car “il ne me montre pas de respect”.

Le Néerlandais, qui est en Espagne avec les joueurs de United qui ne sont pas à la Coupe du monde pour un camp d’entraînement hivernal, a déclaré MUTV: “Il est parti et c’est le passé.

“Nous regardons maintenant vers l’avant et nous regardons vers l’avenir”, a ajouté Ten Hag avant le match amical de mercredi soir contre l’équipe espagnole de haut vol Cadix.

Ronaldo, qui est maintenant libre de trouver un autre club, a minimisé les discussions sur un accord conclu pour qu’il rejoigne le club saoudien d’Al Nassr, affirmant que les informations ne sont “pas vraies”.





Le journaliste de football portugais Pedro Sepulveda admet que Cristiano Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était et qu'il doit réfléchir à la meilleure façon de terminer sa carrière.



Le joueur de 37 ans n’a pas réussi à mettre le feu à la Coupe du monde jusqu’à présent et a été abandonné pour la dernière rencontre de mardi soir contre la Suisse, avec son Le coup du chapeau de Goncalo Ramos en remplacement inspirant une raclée 6-1.

“Nous allons dans la bonne direction”

Image:

Alejandro Garnacho lève son maillot après avoir marqué le but de la victoire





United est entré dans la pause de la Coupe du monde sur une bonne note après que le vainqueur du dernier souffle de l’adolescent Alejandro Garnacho ait remporté une victoire 2-1 à Fulham pour les laisser à trois points de Tottenham, quatrième, avec un match en moins.

Ten Hag a eu un impact transformateur sur les performances à Old Trafford après ce qui a été un départ cauchemardesque, perdant ses deux premiers matchs de son mandat contre Brighton et Brentford.





GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Fulham contre Manchester United en Premier League.



“J’ai le sentiment, nous avons le sentiment, que nous sommes dans la bonne direction, mais nous savons aussi qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour nous ici”, a-t-il ajouté.

Un aspect clé de l’amélioration de United par rapport à la saison dernière – le pire résultat du club à l’ère de la Premier League – a été le recrutement sous Ten Hag.

Lisandro Martinez et Antony de l’Ajax, Casemiro du Real Madrid et Christian Eriksen sur un transfert gratuit ont tous joué un grand rôle pour United depuis leur arrivée cet été, aidant à améliorer le caractère d’une équipe qui a été largement décriée pour ses problèmes d’attitude dans les précédents saisons.

Image:

Casemiro célèbre sa tête qui a valu à Manchester United un point en retard à Chelsea





Lorsqu’on lui a demandé si la mentalité de ces signatures était la clé, Ten Hag a répondu: “Oui. Nous avons regardé et avec les joueurs de football, c’est clairement la première chose, les capacités d’un joueur.

“L’être humain derrière est également un facteur important, mais vous ne pouvez pas le sous-estimer. Vous avez besoin des bons personnages dans votre vestiaire, non seulement si vous voulez gagner un match, mais si vous voulez gagner des trophées.”

Des rapports suggèrent que United pourrait à nouveau plonger dans le marché des transferts en janvier pour remplacer Ronaldo, les options à terme déjà limitées de Ten Hag étant désormais encore plus affaiblies par la sortie du joueur de 37 ans.

Image:

Memphis Depay célèbre avec Cody Gakpo après avoir ouvert le score pour les Pays-Bas contre les États-Unis





Le duo néerlandais Memphis Depay et Cody Gakpo seraient intéressants pour Ten Hag, après avoir aidé les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde où ils affronteront l’Argentine de Lionel Messi vendredi soir.

Ten Hag explique le plan post-Coupe du monde pour les joueurs de Man Utd

Image:

L’Anglais Marcus Rashford a été l’un des meilleurs joueurs de Man Utd lors de la Coupe du monde





Ten Hag a prêté une attention particulière à la façon dont ses joueurs s’en sortent à la Coupe du monde, avec 11 membres de l’équipe qui participent toujours au tournoi au Qatar après avoir atteint avec succès les huit derniers.

United revient à l’action contre Burnley lors des huitièmes de finale de la Coupe Carabao le 21 décembre, trois jours après la finale de la Coupe du monde, et Ten Hag a averti qu’il n’y aurait pas de repos pour ses joueurs revenant de la Coupe du monde.

“Nous avions un plan, nous avons préparé les joueurs avec ce qu’est le plan afin qu’il ne puisse y avoir aucune confusion sur ce qu’est le programme”, a déclaré Ten Hag.

“Nous sensibilisons les joueurs au fait qu’après avoir été éliminé de la Coupe du monde, il faut retourner au club et la ligue continue immédiatement.

“Vous devez être prêt pour cela, mais je pense que nos joueurs y sont habitués. Nos joueurs sont des gagnants, et ils se battent maintenant pour la Coupe du monde, et au moment où ils sont sortis – j’espère que l’un est le gagnant – ils ont Pour faire face à cela. Avec le succès qu’ils ont, ou les défaites, ils doivent y faire face et bien sûr, ils doivent être prêts pour un autre défi.