La nouvelle recrue estivale de Manchester United, Antony, a hâte d’apprendre de Cristiano Ronaldo et a reconnu la star portugaise comme la meilleure au monde.

L’ailier brésilien a rejoint United à la fin de la fenêtre de transfert estivale de cette année et a eu un impact instantané sur son premier match en marquant le premier but de l’équipe lors de leur victoire 3-1 contre Arsenal la semaine dernière. Il était la sixième recrue de United cet été.

Tout en exprimant son point de vue exclusivement sur le site officiel de Manchester United, Antony a déclaré qu’il y avait un immense talent dans l’équipe et a révélé son admiration pour Ronaldo. Il a dit qu’il avait pu apprendre beaucoup de lui en peu de temps et qu’il avait un esprit extraordinaire.

« Je suis venu aider mes coéquipiers. Peu importe l’âge, il y a un immense talent chez tous les joueurs.

“Les mots ne peuvent pas décrire Cristiano, le meilleur au monde. En quelques jours, j’ai beaucoup appris de lui. Il a un esprit extraordinaire et, chaque fois que je lui parle, j’en retire beaucoup.

L’ailier brésilien a déclaré que l’avenir est prometteur pour l’équipe car ils ont une très forte attaque qui peut les aider à dominer les autres équipes.

“Je suis sûr que nous avons une attaque solide et c’est très prometteur pour l’avenir”, a déclaré Antony.

Le joueur de 22 ans a également déclaré qu’il continuerait à faire preuve de talent et à divertir les spectateurs comme il le fait depuis son enfance.

“J’ai toujours fait ça”, a-t-il déclaré, en référence à ses compétences et à ses astuces. « Pas seulement ici, mais pour toutes les équipes pour lesquelles j’ai joué.

« Je le fais depuis que je suis enfant. Je l’ai toujours fait, c’est une de mes caractéristiques.

«Je m’adapte et je m’habitue déjà aux choses ici. Recevoir est quelque chose que j’ai toujours aimé et je continuerai à le faire.

Antony était auparavant associé au célèbre club de l’Ajax Amsterdam et a maintenant hâte de poursuivre sa série de buts aux États-Unis. Ses fans, cependant, devront attendre un peu plus pour le voir en action car le match de Manchester United au Crystal Palace dimanche a dû être reporté en raison du décès de la reine Elizabeth II. Le match de Ligue Europa entre United et le shérif de Moldavie est désormais prévu pour jeudi 15 septembre.

