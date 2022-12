Cristiano Ronaldo: le club de football saoudien Al-Nassr fait la “meilleure offre” pour signer l’ancien attaquant de Manchester United | Nouvelles du monde

Le Al-Nassr FC d’Arabie saoudite a fait la meilleure offre à ce jour pour signer Cristiano Ronaldo, a déclaré Sky Sports News.

La star portugaise n’a pas encore conclu d’accord pour signer avec le club saoudien, contrairement aux informations.

Al-Nassr est l’une des nombreuses équipes du pays intéressées à signer Ronaldoqui est un agent libre après avoir quitté Manchester United le mois dernier.

Il a été révélé en exclusivité par Sky Sports que la destination la plus probable de Ronaldo serait un club en Arabie saoudite, le pays souhaitant en faire un ambassadeur du jeu là-bas.

L’attaquant de 37 ans a jusqu’à présent débuté tous les matchs de l’équipe de Fernando Santos lors de la Coupe du monde au Qatar.

Il se concentre entièrement sur la défaite de la Suisse en huitièmes de finale pour se préparer un potentiel quart de finale contre l’Espagne, si l’équipe de Luis Enrique battait le Maroc mardi.

Ronaldo a quitté United par consentement mutuel le mois dernier après son interview explosive de TalkTV avec Piers Morgan.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a déclaré à Morgan qu’il n’avait “aucun respect” pour l’entraîneur-chef de United Erik ten Hag et que le club avait “un manque d’empathie” pour lui lorsque sa petite fille est tombée malade.

Il a également affirmé qu’il n’y avait eu “aucun progrès” au club depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013 et a critiqué leur “manque de sympathie” pour lui lorsque sa petite fille est tombée malade et a été hospitalisée.

Le club a publié une déclaration de 67 mots annonçant qu’il était parvenu à un accord mutuel avec l’attaquant de 37 ans pour résilier son contrat.

Depuis qu’il a rejoint le club l’été dernier, Ronaldo a connu une période mouvementée, luttant pour obtenir du temps de jeu.

Il a été laissé sur le banc des remplaçants malgré une défaite 4-0 contre Manchester City et, lors d’un match contre Tottenham, il a refusé de monter sur le terrain en tant que remplaçant et pris d’assaut le tunnel avant le temps plein.

On dit que les coéquipiers de Ronaldo et dix Hag ne comprennent pas pourquoi il a fait ces remarques et sont extrêmement déçus qu’il manque de respect au club.

Dans une déclaration officielle du 22 novembre, United a déclaré que Ronaldo avait quitté le club d’un commun accord, avec effet immédiat.

“Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir”, indique un communiqué.

“Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain.”