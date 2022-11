Cristiano Ronaldo: l’avenir de Man Utd est incertain après les commentaires d’Erik ten Hag “sans respect” dans l’interview de Piers Morgan | Nouvelles du football

Manchester United fait mieux sans Cristiano Ronaldo dans le onze de départ, selon les statistiques – et la différence est flagrante.

Le temps de Ronaldo au club semble toucher à sa fin après avoir révélé qu’il n’avait “aucun respect” pour le manager Erik ten Hag et se sentait “trahi” par le club dans une interview explosive avec Piers Morgan.

Les révélations surviennent après une série d’affrontements avec Ten Hag et de sorties – refusant plus récemment de venir sur le terrain en tant que remplaçant avant de prendre d’assaut le tunnel avant le temps plein.

“Oui, je me sens trahi, a déclaré Ronaldo. “Certaines personnes ne veulent pas de moi ici non seulement cette année, mais aussi l’année dernière.

“Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, je n’ai pas vu d’évolution dans le club. Les progrès ont été nuls.

“Je n’ai pas de respect pour lui [Erik ten Hag] parce qu’il ne me respecte pas. Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour toi.”

Les grands points chauds de Ronaldo cette saison 31 juillet : Manchester United 1-1 Rayo Vallecano : Ronaldo quitte Old Trafford à mi-parcours du match amical de pré-saison de United avec d’autres membres de l’équipe. Ten Hag l’a décrit comme “inacceptable”.

2 octobre : Manchester City 6-3 Manchester United – Ronaldo a été laissé sur le banc alors que United était mené 4-0 à la mi-temps. Ten Hag a déclaré qu’il n’avait pas fait venir le joueur de 37 ans par “respect” pour la carrière de Ronaldo.

19 octobre : Manchester United 2-0 Tottenham – Ronaldo refuse de monter sur le terrain en tant que remplaçant et prend d’assaut le tunnel avant le temps plein.

22 octobre : Chelsea 1-1 Manchester United – Ronaldo est suspendu par United pour des raisons disciplinaires au lendemain du match de Tottenham.

10 novembre : Manchester United 4-2 Aston Villa – Après être revenu pour deux matchs de Premier League après sa suspension, Ronaldo est déclaré malade par Ten Hag et n’est pas inclus dans l’équipe de la journée pour sa victoire en Coupe Carabao contre Aston Villa.

13 novembre : Fulham 1-2 Manchester United – Ronaldo est toujours absent de l’équipe de la journée de United et plus tard dans la soirée, son interview choc critiquant le club est publiée.

Alors est-il temps pour le club et le joueur de rompre les liens ? C’est un “oui” retentissant, selon les statistiques…

Sortir le mieux pour les deux parties ?

Manchester United a remporté 75% de ses matches de Premier League sans Ronaldo dans le onze de départ cette saison. Ce taux est divisé par trois pour atteindre seulement 25% au cours des quatre matchs qu’il a commencés.

Le retour de points de United monte également en flèche de 120%, passant de 1,0 à 2,2 par match sans la star portugaise dans l’équipe, tandis que leur retour devant le but quadruple presque – en expédiant moins à l’autre bout également.

En termes de style de jeu, United est également aux extrémités polaires avec et sans Ronaldo.

Sans Ronaldo, United enregistre des retours de niveau élite pour les pauses rapides, les buts, les buts attendus, les tirs cadrés et le pressing dans le dernier tiers – ne tentant que 10 centres par match en moyenne.

Avec Ronaldo, toutes ces mesures ont atteint des retours au plus bas – l’équipe tirant deux fois plus de croix dans la surface pour trouver son homme cible.

Le tableau ci-dessous montre comment United a du mal à créer des occasions de qualité devant le but avec Ronaldo dans l’équipe, ses quatre départs se classant parmi les cinq derniers retours pour xG ce trimestre.

Man Utd en cours d’exécution avec Ronaldo au départ

United a couru quatre kilomètres de moins par match lorsque Ronaldo a débuté en Premier League cette saison.

Le joueur de 37 ans a obtenu son premier départ en championnat de la campagne lors de la défaite choquante 4-0 contre Brentford en août – jouant les 90 minutes complètes.

L’équipe de Ten Hag n’a parcouru que 95,5 km collectivement ce jour-là – seuls Fulham (contre Newcastle) et Crystal Palace (contre Everton) ont couru moins dans un match cette saison.

Les Bees ont parcouru 13,8 km de plus que United ce jour-là, ce qui a incité le manager à ordonner à son équipe de parcourir cette même distance à l’entraînement le lendemain.

Le Néerlandais a mis Ronaldo au banc pour les six matches de championnat suivants, mais lui a offert un deuxième départ dans le match nul et vierge avec Newcastle et United a enregistré sa deuxième distance la plus basse cette saison à 101,5 km – avec l’attaquant portugais accroché en 72 minutes avec 7,3 km parcourus.

En effet, United a parcouru 4,2% de distance en moins lorsque Ronaldo s’est aligné dans le onze de départ cette saison – une disparité qui, au départ, aurait pu contribuer à réduire le temps de jeu.

Gary Neville : Mettez fin à la relation maintenant

S’exprimant après que Ronaldo a été abandonné par Ten Hag pour leur match nul 1-1 à Chelsea pour avoir refusé de se présenter en tant que remplaçant tardif contre Tottenham, Gary Neville a déclaré: “Mettez fin cette semaine ou créez une trêve pour vous rendre à la Coupe du monde, puis fin Parce que cela doit cesser.

“Il n’y a pas beaucoup de fans de Manchester United qui auraient maintenant Ronaldo dans leur onze de départ. Ils sont meilleurs sans lui – ils marquent plus de buts sans lui et ils gagnent plus de points sans lui. Manchester United est une meilleure équipe sans lui.

“Pour moi, Erik ten Hag n’avait pas d’autre choix. C’est la deuxième fois que Ronaldo quitte Old Trafford avant que ses coéquipiers n’entrent dans les vestiaires. C’est inacceptable.

“Quand vous regardez si Ronaldo devrait être sélectionné, ce qui est évidemment le principal problème de Ronaldo en ce moment – qu’il ne joue pas – aussi grand joueur qu’il l’a été, Manchester United est meilleur sans lui.

“Erik ten Hag le sait, donc je pense que la seule chose que le club et Ronaldo peuvent faire est de se réunir la semaine prochaine et de mettre fin à la relation. Cristiano est un trop bon joueur, un personnage trop fantastique et le club doit passez.

“Ronaldo ne peut pas accepter de ne pas être l’homme vedette de l’équipe de Manchester United, il va donc devoir partir, c’est tout.”