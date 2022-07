Cristiano Ronaldo: l’attaquant de Manchester United veut toujours partir après des discussions avec le club | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo veut toujours quitter Manchester United après des discussions avec le club cette semaine.

Ronaldo veut jouer en Ligue des champions et concourir pour les trophées majeurs.

United ne veut pas qu’il parte, cependant, et Ronaldo a commencé à s’entraîner et à travailler à Carrington.

Ses options potentielles ailleurs sont également limitées. Chelsea n’est plus une option, tandis que le Bayern Munich et l’Atletico Madrid ont semblé s’exclure publiquement cette semaine.

Les supporters de l’Atletico ont affiché une bannière indiquant “CR7 n’est pas le bienvenu” lors d’un match amical de pré-saison mercredi.

Bien qu’il y ait des problèmes majeurs à surmonter pour que Ronaldo rejoigne l’Atletico, Sky Sports Nouvelles a été dit par une source de ne pas encore l’exclure complètement.

Ronaldo est-il à court d’options ?

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

“Comme nous l’avons vu sur Instagram, Ronaldo est resté en forme, donc Manchester United ne s’inquiète pas de sa forme physique ou de son niveau physique ; c’est l’un des joueurs les plus en forme du football mondial.

“En fin de compte, Ronaldo a déclaré son désir de quitter Old Trafford, mais il manque d’options, et il semble qu’il va devoir rester. Peut-être qu’il essaiera de le faire basculer là où la réduction de salaire de 25% dans son contrat le fera. être renoncé par United, peut-être qu’il veut manœuvrer et muscler un nouvel accord, nous devrons attendre et voir.Mais il ne semble pas que Stamford Bridge soit sur ses cartes.

“Chelsea s’est éloigné d’un accord pour Ronaldo, tout comme le Bayern Munich, Naples et de nombreux autres clubs d’élite auxquels Jorge Mendes, qui est l’agent de Ronaldo, a tenté de le vendre.

“Cette offre de l’Arabie saoudite est astronomique mais finalement, elle ne donne pas à Cristiano Ronaldo ce qu’il veut, c’est-à-dire cet héritage. Il veut atteindre des records en Ligue des champions qu’il pense que personne d’autre ne pourra atteindre à l’avenir.

“Il veut signer au plus haut niveau absolu. Maintenant, il semble de plus en plus qu’il devra rester à Manchester United car il n’y a pas de mordeurs des grands clubs.

“Tout le monde a déjà ses attaquants, et Chelsea, qui est le seul club qui semble pouvoir potentiellement être filé par ce que Cristiano Ronaldo offre en dehors du terrain parce qu’on nous a dit que Mendes, tout en étant devant ces clubs, mettait en avant son chiffres en termes d’influence des médias sociaux, de parrainage qu’il engrange, de gain commercial de ses ventes de chemises, etc. Mais même eux disent maintenant qu’il n’est pas dans leurs plans. Leur objectif immédiat est de renforcer la défense.

“Donc, cela ne laisse vraiment pas beaucoup de choix à Ronaldo. Nous savons qu’il veut concourir au plus haut niveau, donc s’il va en Arabie saoudite, cela va à l’encontre de tout ce qu’il a dit et de tout ce que nous savons réellement sur lui et sa carrière. .

“Manchester United a toujours été très calme et très à l’aise. Ils ont insisté sur le fait qu’il n’était pas à vendre, et il verra la dernière année de son contrat. Nous verrons comment ils manœuvrent maintenant, mais Ronaldo reste en forme , donc ils n’ont aucun problème, aucun problème ou aucune crainte quant à l’état dans lequel il rapportera à la pré-saison.”

