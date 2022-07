Cristiano Ronaldo: l’attaquant de Manchester United revient pour le premier match de pré-saison au milieu des spéculations sur les transferts | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo a fait sa première apparition de pré-saison pour Manchester United lors du match nul 1-1 de dimanche avec Rayo Vallecano après un été de spéculations sur son avenir.

Des photos de Ronaldo quittant Old Trafford avant le coup de sifflet final sont apparues sur les réseaux sociaux, mais United a précisé qu’il était l’un des nombreux joueurs à le faire, et ce n’est pas un problème pour le club.

Ronaldo, qui a fait part à United de son désir de quitter le club à plusieurs reprises, a joué la première mi-temps avant d’être remplacé par l’éventuel buteur Amad Diallo.

Image:

Cristiano Ronaldo a disputé la première mi-temps du match amical de pré-saison de United contre Rayo Vallecano





Les minutes réduites du joueur de 37 ans n’ont pas surpris, le manager Erik ten Hag admettant que Ronaldo est loin derrière ses coéquipiers en termes de forme physique avant le match à Old Trafford.

Image:

Cristiano Ronaldo faisait sa première apparition pour Man Utd de pré-saison





“Il n’est pas au niveau du reste de l’équipe car il a raté beaucoup de semaines”, a déclaré le Néerlandais à Viaplay. “Mais il a besoin de matchs et il a besoin d’entraînement, beaucoup.”

Dimanche 7 août 13h00



Coup d’envoi 14h00





Ronaldo était absent pour la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie alors qu’il s’occupait d’un problème familial et n’a repris l’entraînement que mardi, lorsque lui et son agent, Jorge Mendes, ont eu de nouvelles discussions sur son avenir.

United insiste sur le fait qu’il ne sanctionnera pas la vente du quadruple vainqueur du Ballon d’Or, qui est fermement dans les plans de Ten Hag.

Malgré l’insistance de Ronaldo à partir, il n’y avait aucun signe de mauvaise volonté envers lui de la part des fidèles d’Old Trafford, les fans le saluant avec de grandes acclamations alors qu’il sortait du tunnel. Il a posté sur ses réseaux sociaux après le match : “Heureux d’être de retour”.

On ne sait toujours pas où se situent les voies de sortie potentielles de Ronaldo, car Chelsea ne semble plus être une option tandis que le Bayern Munich et l’Atletico ont semblé exclure publiquement une décision.

Le match contre Rayo Vallecano était le dernier match de pré-saison de United avant leur match d’ouverture de Premier League contre Brighton dimanche prochain – en direct sur Sky Sports.

Ten Hag : Nous avons fait de bons progrès, mais il y a place à l’amélioration

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a supervisé six matches de pré-saison – n’en perdant qu’un en cours de route – et a été satisfait des performances, mais dit qu’il s’attend à plus de développement de sa nouvelle équipe.

“Dans l’ensemble, certainement (satisfait de la pré-saison), je pense que nous faisons une bonne pré-saison et que nous faisons de bons progrès”, a déclaré Ten Hag. MUTV. “Nous sommes prêts pour la saison, mais je sais qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration et nous devons nous améliorer.

“C’est aussi un processus qui se poursuit dans la saison, mais pour la semaine prochaine, il s’agit également du résultat. C’était (la sélection de l’équipe) un mélange d’expérience et de jeunesse, certains gars se sont rencontrés pour la première fois aujourd’hui, alors qu’est-ce qui peut vous vous attendez?

“Vous avez vu que l’attitude était excellente, ils se sont battus et ont travaillé les uns pour les autres et c’était positif. Nous avons créé beaucoup d’occasions, d’accord, nous avons également concédé des occasions, mais je pense que nous devons être satisfaits de la performance.”

Points positifs pour Ten Hag, malgré le nul du Rayo

Analyse par Richard Morgan de Sky Sports :

« Avec exactement une semaine avant que Man Utd ne lance sa saison de Premier League à domicile contre Brighton – en direct sur Sky Sports – le nouveau manager Erik ten Hag aura beaucoup appris de leur dernier match amical, le dernier avant le début de l’action réelle.

“Le Néerlandais, après avoir vu sa nouvelle équipe perdre 1-0 contre l’Atletico Madrid 24 heures plus tôt, a aligné une composition très différente, bien qu’il ait commencé avec une nouvelle signature Martinez aux côtés de Varane au cœur de la défense de United, l’Argentin impressionne avant d’être accroché à l’heure de jeu.

“Enfant Laird a également attiré l’attention à l’arrière droit et, fait intéressant, Ten Hag a choisi d’utiliser les deux signatures d’été Eriksen et Van de Beek comme tenant des milieux de terrain devant ses quatre défenseurs.

“Le Danois expérimenté a dirigé le spectacle depuis le centre du parc avant de se reposer également avec une demi-heure à faire, mais c’était des jeunes Tahith Chong et Garnacho Ferreyra qui ont tous deux vraiment impressionné par leurs performances énergiques en attaque.

“Quant à l’homme principal lui-même, Ronaldo a commencé devant, mais après un excellent début, l’influence du joueur de 37 ans a ensuite commencé à s’estomper, avant d’être accroché à la pause.”