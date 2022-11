Cristiano Ronaldo: l’attaquant de Manchester United dit qu’il se sent “trahi” et n’a “aucun respect” pour Erik ten Hag | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo dit qu’il se sent “trahi” par Manchester United pour avoir tenté de le forcer à quitter le club et dit qu’il n’a “aucun respect” pour le patron Erik ten Hag parce qu’il “ne me montre pas de respect”.

Dans une interview produit par Le soleil dimanche soir, Ronaldo a également affirmé qu’il n’y avait eu “aucun progrès” au club depuis Sir Alex Ferguson à l’été 2013.

Ronaldo a dit : “Oui [they’re trying to force me out]. Pas seulement l’entraîneur, mais les deux ou trois autres gars du club. Je me suis senti trahi.

Lorsqu’on lui a demandé si le club essayait de se débarrasser de lui, il a répondu: “Honnêtement, je ne sais pas. Je m’en fiche. Les gens devraient entendre la vérité. Oui, je me sens trahi. Certaines personnes ne veulent pas de moi. ici non seulement cette année, mais aussi l’année dernière.

“Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, je n’ai pas vu d’évolution dans le club. Les progrès ont été nuls.

“Par exemple, un point intéressant est de savoir comment un club comme Manchester United a limogé Ole (Gunnar Solskjaer), ils amènent un directeur sportif Ralf Rangnick, ce que personne ne comprend. Ce type n’est même pas un entraîneur ! Un grand club comme Manchester United un directeur sportif a surpris non seulement moi mais tout le monde.

“Rien ne change. Pas seulement le jacuzzi, la piscine, même la salle de gym. Même certains points de technologie, la cuisine, les chefs – que j’apprécie, des gens adorables ! Ils s’arrêtent dans le temps, ce qui m’a beaucoup surpris.

“Je pensais que je verrais des choses différentes, la technologie, l’infrastructure. Malheureusement, on voit beaucoup de choses que j’ai l’habitude de voir quand j’ai 21, 22, 23 ans. Cela m’a beaucoup surpris.”

Ronaldo a également déclaré à propos de Ten Hag : “Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne me montre pas de respect.

“Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour toi.”

