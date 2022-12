Cristiano Ronaldo: L’ancien attaquant de Manchester United signe pour le club saoudien d’Al-Nassr | Nouvelles du centre de transfert

Cristiano Ronaldo a signé vendredi un contrat de deux ans avec le club saoudien Al-Nassr, a annoncé la télévision publique saoudienne. al-Ekhbariya rend compte sur son site Web.

Sky Sports Nouvelles a contacté des représentants de Ronaldo mais ils n’ont pas encore commenté.

Al Nassr n’a pas non plus confirmé l’accord via ses plateformes en ligne.

Le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United est brièvement mentionné dans le programme de la journée avant le match de la Coupe Carabao contre Burnley, mais pas dans les notes du manager Eric ten Hag.



Al-Ekhbariya rapportent qu’il commencera avec Al-Nassr en janvier.

Le joueur de 37 ans a quitté Manchester United le mois dernier à la veille de la Coupe du monde.

Cela faisait suite à une interview télévisée explosive dans laquelle l’attaquant a déclaré qu’il se sentait trahi par le club et ne respectait pas son entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Neville : il est temps de passer de Ronaldo

L’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, a déclaré que le départ de Ronaldo était triste mais inévitable, et que le moment était venu pour les deux parties de passer à autre chose.

“La seule chose que Manchester United pouvait faire était de tirer un trait sur l’affaire Ronaldo”, a déclaré Neville. Sports du ciel. “Ils ne pouvaient pas laisser la situation venir de ce côté de la Coupe du monde, il fallait la mettre au lit.

Jamie Redknapp, Mauricio Pochettino, Juan Sebastian Veron, Clarence Seedorf et d’autres débattent de qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.



“Ils l’ont géré très rapidement et la façon dont cela s’est terminé est la meilleure pour les deux parties.

“C’est triste que cela se soit terminé de cette façon, mais c’était inévitable, cela devait se terminer. Il continuera et jouera au football ailleurs et j’espère qu’il réussira très bien, et Manchester United pourra passer à autre chose sous Erik ten Hag.”