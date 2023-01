Cristiano Ronaldo: L’ancien attaquant de Manchester United dévoilé en tant que joueur d’Al Nassr en Arabie saoudite | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo dit qu’il a donné sa parole à Al Nassr malgré de nombreuses autres offres à travers le monde car il a été officiellement dévoilé par le club saoudien mardi.

Ronaldo, dont le contrat de deux ans fait de lui le footballeur le mieux payé au monde, est arrivé lundi au Moyen-Orient et a passé un examen médical avant sa présentation officielle le lendemain.

Le joueur de 37 ans a été accueilli par une foule de 25 000 personnes dans un parc bruyant de Mrsool à Riyad alors que les fans excités ont profité d’un spectacle de lumière impressionnant avant le dévoilement de la superstar portugaise.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant d’entrer sur le terrain devant ses nouveaux supporters locaux, Ronaldo a déclaré : “Je suis si fier de prendre cette grande décision dans ma vie.

“En Europe, mon travail est terminé. J’ai tout gagné et maintenant c’est un nouveau défi.

“Je suis reconnaissant à Al Nassr de m’avoir donné cette opportunité, non seulement pour le football mais aussi pour la jeune génération et la génération féminine.

“Pour moi, c’est un défi mais je me sens très heureux et très fier.

“J’ai eu de nombreuses opportunités en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis et même au Portugal, de nombreux clubs ont essayé de me signer, mais j’ai donné ma parole à ce club.

“C’est une bonne occasion de développer de nombreux points importants ici avec mes connaissances et mon expérience.”

Qui sont Al Nasr ? Formé en 1955, Al Nassr est basé à Riyad, la capitale saoudienne, et joue dans la première division du pays, la Saudi Professional League (SPL), qui compte 18 équipes.

Ils ont terminé troisièmes la saison dernière, à six points du champion Al Hilal

Al Nassr est la deuxième équipe la plus titrée de la ligue avec neuf titres. Leur dernière victoire remonte à la saison 2018-19. Seul Al Hilal, également basé à Riyad, a remporté plus de titres (18)

Al Nassr est entraîné par Rudi Garcia, qui a auparavant dirigé Lille, Rome, Marseille et Lyon

Al Nassr est deuxième du championnat cette saison après 10 journées, à deux points du leader Al Shabab

Ils doivent gagner la ligue cette saison pour se qualifier pour la Ligue des champions asiatique 2023-24

Gary Neville admet qu’il était un peu triste que Cristiano Ronaldo ne joue plus au plus haut niveau du football après le passage du Portugais à l’équipe saoudienne d’Al Nassr.



Ronaldo a quitté Manchester United le mois dernier à la suite d’une interview télévisée explosive dans laquelle l’attaquant a déclaré qu’il se sentait trahi par le club d’Old Trafford et ne respectait pas son entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Ronaldo arrive en Arabie saoudite avec une vaste collection d’honneurs de club après un passage étincelant chez les géants espagnols du Real Madrid de 2009 à 18 où il a remporté deux titres de LaLiga, deux Coupes d’Espagne, quatre titres de Ligue des champions et trois Coupes du monde des clubs.

Il a ensuite marqué un record de club 451 fois pour le Real et a plus de 800 buts seniors au total pour le club et le pays.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a également remporté deux titres de Serie A et un trophée de Coppa Italia en trois ans à la Juventus avant de rejoindre United avec qui il avait remporté trois couronnes de Premier League, la FA Cup, deux Coupes de la Ligue, la Ligue des champions et Coupe du monde des clubs.

Ronaldo pourrait faire ses débuts pour Al Nassr jeudi contre l’équipe saoudienne de la Pro-League Al Ta’ee ou samedi contre Al Shabab.

Cristiano Ronaldo a signé un accord avec l’équipe saoudienne d’Al Nassr jusqu’en 2025, la star portugaise devant gagner plus de 177 millions de livres sterling par an.



