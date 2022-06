Cristiano Ronaldo: la star de Manchester United n’est pas à vendre malgré les informations faisant état d’un transfert sensationnel à Chelsea | Nouvelles du centre de transfert

Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre et Manchester United s’attend à ce qu’il reste à Old Trafford, malgré les informations liant la star portugaise à un transfert sensationnel à Chelsea.

L’échec de United à se qualifier pour la Ligue des champions et le manque de signatures jusqu’à présent cet été ont conduit à des informations selon lesquelles Ronaldo pourrait vouloir partir.

Son agent Jorge Mendes a rencontré le nouveau copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, la semaine dernière et Ronaldo a été mentionné lors de la réunion, mais le nouveau manager de United, Erik ten Hag, a confirmé que Ronaldo faisait partie de ses projets futurs.

Ronaldo est revenu à United l’été dernier, 12 ans après avoir initialement quitté le club pour le Real Madrid, et a marqué 24 buts en 38 matchs pour terminer meilleur buteur du club toutes compétitions confondues.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur quelques-uns des meilleurs buts de Cristiano Ronaldo en Premier League



United a terminé sixième de la Premier League et n’a pas réussi à soulever un trophée pour la cinquième saison consécutive, mais Ronaldo a promis sa loyauté au club plus tôt ce mois-ci.

Il aura 38 ans à la fin de son contrat avec United l’été prochain.

S’exprimant dans une interview avec le club, Ronaldo a déclaré: “J’étais heureux, bien sûr, d’être de retour dans un club qui a vraiment élevé ma carrière, donc c’était incroyable, le sentiment quand je suis revenu. C’était agréable de ressentir le supporters – leur bonheur était grand.

“J’étais et je suis toujours très heureux d’être ici, et ce que je dois dire aux fans, c’est qu’ils sont incroyables. Même lorsque nous avons perdu des matchs, ils nous soutiennent toujours, ils sont toujours avec nous. Les supporters sont toujours dans mon cœur. et ce sont les gens que nous devons tous respecter car ils sont toujours à nos côtés.

“Pour moi, la chose la plus importante est d’essayer de gagner les matchs et d’essayer de gagner un championnat ou une coupe, mais je crois que Manchester sera à sa place. Comme je l’ai déjà dit, parfois cela prend du temps mais je crois toujours. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erik ten Hag dit que Cristiano Ronaldo peut continuer à fournir des buts à l’équipe et décrit Harry Maguire comme un “grand joueur” lors de sa première conférence de presse en tant que nouveau manager de Manchester United.



Ten Hag a rapidement annoncé qu’il était impatient de garder Ronaldo après avoir été dévoilé en tant que nouveau manager de United.

Lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo s’intégrait dans son projet, Ten Hag a répondu : “Bien sûr.”

Sur ce que Ronaldo apportera, il a simplement ajouté : “Des buts !”

Pressé de savoir s’il recherchait le leadership de Ronaldo, il a déclaré: “Je parle d’abord avec Ronaldo avant de parler avec vous.”

Ronaldo avait salué l’arrivée de Ten Hag, insistant sur le fait que le Néerlandais pouvait obtenir plus d’argenterie pour le club.

“Je sais qu’il a fait un travail fantastique pour l’Ajax et que c’est un entraîneur expérimenté, mais nous devons lui donner du temps”, a déclaré Ronaldo. “Les choses doivent changer comme il le souhaite.

“J’espère que nous aurons du succès, bien sûr, car si vous réussissez, tout Manchester connaîtra également du succès. Je lui souhaite donc le meilleur.

“Nous sommes heureux et excités, non seulement les joueurs mais aussi les supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que l’année prochaine, nous allons gagner des trophées.”

Image:

Cristiano Ronaldo a terminé meilleur buteur du club toutes compétitions confondues





Viana du Sporting exclut le transfert estival de Ronaldo

Hugo Viana a révélé que le Sporting Lisbonne ne ferait pas de déménagement estival pour Ronaldo, mais a laissé la porte ouverte à un retour dans le futur.

Le directeur sportif du club a déclaré que cela ne se produirait pas dans cette fenêtre de transfert, mais a refusé d’exclure la possibilité de signer le quintuple vainqueur du Ballon d’Or à l’avenir.

Parler à Sky Sports Nouvelles ‘ Pete Graves au Sir Bobby Robson Celebrity Golf Classic en Algarve, l’ancien milieu de terrain de Newcastle a déclaré: “Je ne pense pas maintenant. Je ne pense pas que ce sera possible. On ne sait jamais – il peut décider où il veut aller.

“On ne connaît jamais l’avenir. Quand on parle de Cristiano, c’est assez différent. Il lui reste encore un an sur son contrat, donc quoi qu’il décide, on verra.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur sportif du Sporting Lisbonne, Hugo Viana, évoque la possibilité d’un retour de Cristiano Ronaldo dans son premier club





“Ronaldo obsessionnel veut le football CL”

L’expert portugais du football Pedro Sepulveda à Sky Sports :

“Lorsque la fenêtre de transfert est ouverte, il est normal que nous parlions de Cristiano Ronaldo. Manchester United n’est pas en Ligue des champions la saison prochaine et Ronaldo en est mécontent.

“Il est complètement obsédé par le fait de jouer dans la compétition, donc il ne vit pas bien avec la réalité qu’il n’y jouera pas dans un avenir immédiat.

“Il a parlé à son agent Jorge Mendes, qui voit s’il y a d’autres options. Il a dit qu’il parlerait aux clubs qui visent à gagner la Ligue des champions pour voir ce qui pourrait être fait en termes de changement dans cette fenêtre de transfert estivale. .

“Vous pouvez oublier les clubs anglais – Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham – car je suis sûr à 100% que Ronaldo ne jouera pas pour un autre club en Angleterre, alors que Ronaldo ne rentre pas dans le nouveau projet du PSG.

“Cela laisse le Bayern Munich en option. Il n’y avait pas d’intérêt de la part du Bayern, mais Mendes leur a parlé et leur a posé la question : ‘que pensez-vous d’acheter Ronaldo pour la saison prochaine ?’ Le Bayern était un peu confus lorsque Mendes leur a proposé Ronaldo car il n’est pas le type de joueur qu’ils recherchent habituellement.

“Lorsqu’un agent propose Ronaldo, il vous suffit de regarder les performances sportives – pas l’âge. Ronaldo a un salaire d’environ 25 millions de livres sterling, il n’est donc pas facile pour un club de se le permettre. Mendes a demandé au Bayern ce qu’il en pensait.

“Un échange avec Robert Lewandowski n’est pas une option car il reste ou va à Barcelone. Ce ne sont que des rumeurs à ce stade, et c’est normal quand il s’agit de Ronaldo.”

Les cinq années d’échec de Man Utd examinées

Image:

Comment et pourquoi cela a-t-il mal tourné pour Manchester United ces dernières années ?





“La dernière pièce du puzzle.” C’est ainsi que Jose Mourinho a décrit la victoire de Manchester United en finale de la Ligue Europa contre l’Ajax en mai 2017. United était, a-t-il souligné, désormais un club qui avait remporté tous les trophées du monde du football.

La victoire cette nuit-là à Stockholm était censée être le début, pas la fin. C’était peut-être leur troisième trophée de la saison – comme Mourinho gesticulait de façon mémorable avec ses doigts – mais c’était aussi ce qu’il a décrit comme sa saison la plus difficile en tant que manager.

United s’est parfois débrouillé, terminant sixième de la Premier League. Mais à l’époque, même une version crachotante de la machine rouge semblait capable de produire de l’argenterie. Louis van Gaal avait été limogé avec la FA Cup plantée juste devant lui.

Il y avait une acceptation que United devait s’améliorer et une hypothèse selon laquelle ils le feraient. Au lieu de cela, le cinquième anniversaire de cette victoire est venu et est parti, mais il reste le trophée le plus récent du club. Liverpool en a remporté six depuis lors. Manchester City en a remporté 11.

Comment est-ce arrivé? Comment cela a-t-il pu se produire ? C’est une histoire d’orgueil et d’automutilation, un club entravé par trop de voix et trop peu. De la propriété au recrutement, les problèmes étaient innombrables. La solution? On ne sait pas si cela a encore été trouvé.

Cinq ans s’étant écoulés depuis le dernier trophée de United, nous examinons comment et pourquoi cela a mal tourné pour un club qui avait autrefois été synonyme de succès…

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été à l’ouverture du mercato le 10 juin et ferme à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Nouvelles de Sky Sports.

Suivez Manchester United avec Sky Sports

Suivez chaque match de Man Utd en Premier League avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement peu de temps après le plein temps.

Vous voulez le dernier Man Utd? Marquez notre Page d’actualités de Man Utdvérifier Calendrier de Man Utd et Les derniers résultats de Man UtdRegardez Buts et vidéo de Man Utdgarder une trace de Tableau de Premier League et voyez quels jeux Man Utd arrivent en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir Man Utd comme votre équipe préférée.

Écoutez la meilleure réaction de la Premier League et l’analyse d’experts avec le Football Essentiel et Gary Neville podcasts, restez à jour avec notre dédié Centre de transfertsuivez les comptes sociaux de Sky Sports sur Twitter, Instagram et Youtubeet découvrez comment obtenir Sky Sports.