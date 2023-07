Cristiano Ronaldo : La Ligue professionnelle saoudienne est « bien meilleure » que la Major League Soccer

Cristiano Ronaldo a déclaré lundi aux médias que la Ligue professionnelle saoudienne était supérieure à la Major League Soccer. Voici ce que vous devez savoir :

Ronaldo, qui joue pour Al Nassr de la Saudi Pro League, a été interrogé sur la possibilité de rejoindre Lionel Messi en MLS. « Non, » il a répondu après la défaite 5-0 de son équipe lors d’un match amical contre le club de la Liga Celta Vigo. « Je pense que l’Arabie est une bien meilleure ligue que les États-Unis. »

Ronaldo, le joueur le mieux payé au monde, gagne 175 millions de livres sterling (217,4 millions de dollars) par an. Selon des sources proches d’Al Nassr, qui souhaitent rester anonymes afin de protéger leurs positions, le club paiera un dixième de ce salaire, le reste étant couvert par l’État saoudien.

Messi a signé un accord avec l’Inter Miami jusqu’en 2025 avec la possibilité de rester jusqu’à la saison 2026. Il recevra environ 50 à 60 millions de dollars par an, ce qui inclut la valeur de son capital dans la franchise.

Le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, a déclaré la semaine dernière qu’il n’était « pas menacé » par l’influence croissante de la Ligue professionnelle saoudienne dans le paysage mondial du football.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Comprendre les commentaires de Ronaldo

Qu’était censé dire le précurseur trié sur le volet de la révolution sportive saoudienne ? Qu’il soutiendrait également le FC Cincinnati pour remporter la Pro League ?

Bien que ces commentaires aient été spontanés, c’était aussi une question inévitable. Ronaldo et Messi ont été inséparables dans la conversation pendant la majeure partie de deux décennies alors que les deux clubs dominaient le football en Europe année après année. Nous ne verrons peut-être jamais un tronçon comme 2008-2017, qui a vu les deux partager la garde complète du légendaire trophée Ballon d’Or sans laisser un troisième joueur remporter le prix. Alors que Messi a remporté deux autres trophées après la séquence de Luka Modric en 2018 pour porter son total à sept, Ronaldo a remporté son cinquième et presque certain d’être le dernier Ballon d’Or en 2017. Il y a aussi une chance que Messi gagne un huitième sur le après sa victoire en Coupe du monde en décembre.

Alors que les histoires de leur carrière seront presque certainement racontées en grande partie par leurs exploits européens et internationaux, les parallèles se sont poursuivis au cours des sept derniers mois. Les deux ont décidé d’ajouter leur héritage à deux ligues ambitieuses en dehors du continent le plus lucratif du sport. Alors que Ronaldo a été la première de plusieurs superstars à s’installer en Arabie saoudite, Messi est arrivé en MLS en partie pour, espérons-le, stimuler l’intérêt américain pour le football dans le cadre de son héritage, tout comme Pelé avant lui.

Compte tenu de leur renommée mondiale sans égal, la qualité des nouvelles ligues des joueurs est forcément un sujet de débat fréquent même après qu’ils aient inévitablement raccroché les crampons. Lors d’une table ronde ce week-end, Garber a déclaré qu’il ne pensait pas que la ligue serait menacée par le nouvel investissement de la Saudi Pro League.

« Je me souviens que nous étions dans cette ligue et tout le monde disait: » Que se passe-t-il en Amérique avec la Major League Soccer? Et puis quel impact cela a-t-il eu sur le reste du monde », a déclaré Garber. « Le reste du monde a dit: » Eh bien, ce ne sont que des fous américains, n’est-ce pas? Nous n’avons pas à nous en soucier. Je suis co-président du Forum de la Ligue mondiale et la Ligue saoudienne a fait partie du Forum de la Ligue mondiale, il y a eu une réunion à Londres la semaine dernière. Ils sont un membre contributeur de la communauté mondiale du football professionnel et leur ligue va continuer à croître et à évoluer et à comprendre comment ils peuvent réaliser ce qu’ils veulent réaliser pour leurs fans, et quoi qu’ils recherchent. à réaliser avec leur ligue globale.

« J’ai vu cela se produire avec la Chine et je n’étais pas plus préoccupé par cela que par ce qui se passe en Arabie saoudite. C’est tout le contraire. Le fait que nous puissions étendre le pouvoir et l’influence du football professionnel dans le monde, je pense, nous donne à tous ou dans les marchés émergents, l’occasion de penser qu’il ne s’agit pas seulement de l’Europe. Droite? »

En janvier, l’agence de renseignement sportif Twenty First Group a classé la SPL comme la 59e meilleure ligue nationale au monde; au même moment, MLS a été évalué au 29e rang. L’approche axée sur les étoiles de la croissance (en renonçant à l’investissement plus patient dans le développement des joueurs nationaux) a également conduit à des comparaisons avec la Super League chinoise récemment dégonflée. Et, il convient de le mentionner, Ronaldo a fait face à un litige potentiel pour une agression sexuelle présumée à Las Vegas en 2009 ; alors que cette requête a été rejetée en juin 2022, les années de spéculation pourraient avoir un impact sur son point de vue sur tout ce qui concerne les États-Unis.

En fin de compte, les grands joueurs n’admettront presque jamais qu’ils jouent dans une compétition perçue comme moindre. Cela double lorsque leur rival fait un geste similaire qui fait la une des journaux. Néanmoins, leurs déménagements à l’étranger ont à jamais ajouté une nouvelle ride à l’histoire de Messi et Ronaldo. — Rueter

(Photo: Mohammed Saad / Agence Anadolu via Getty Images)