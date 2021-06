Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne en attaque, Leonardo Bonucci en défense

Les écrivains ESPN Gab Marcotti et Julien Laurens se plongent dans le travail ingrat de rassembler notre meilleur XI de la phase de groupes de l’Euro 2020.

Il semblait logique de se limiter aux joueurs qui avaient joué au moins deux matchs et d’employer une formation en 4-3-3, car c’est ce que beaucoup des meilleures équipes ont joué. Bien sûr, cela signifiait mettre des chevilles carrées dans des trous ronds, mais nous avons essayé d’éviter de le faire. L’ancien stand-by Best XI consistant à emballer le milieu de terrain avec des n ° 10 et à jouer trois avant-centres à l’avant n’est pas pour nous. Et, oui, le sentiment a peut-être joué un rôle dans un ou deux d’entre eux – nous ne sommes que des humains – bien que nous ayons essayé d’utiliser l’impact comme critère principal.

D’autres gardiens comme l’Angleterre Jordan Pickford et l’Italien Gianluigi Donnarumma n’ont pas encore concédé, mais nous avons choisi Olsen car il a fait de gros arrêts et peu d’erreurs pour aider son équipe à dominer le Groupe E devant l’Espagne et à atteindre les huitièmes de finale.

Il n’a pas vraiment joué à l’arrière droit autant qu’il a joué à l’arrière droit, mais il mérite une place et c’est là qu’il s’inscrit dans un 4-3-3. A marqué le but vainqueur contre l’Ukraine puis a retrouvé le chemin des filets lors du match suivant contre l’Autriche. Un grand merci à Vladimir Coufal de la République tchèque ici aussi.

L’Italie n’a pas concédé, Bonucci commençant les trois matchs et mettant à peine un pied de travers. En fait, il a dépassé les attentes de Gab, après une fin de saison délicate à la Juventus. Nous étions également unanimes sur Kjaer. Même si ce n’est pas pour son leadership et sa réaction lors du premier match lorsque son coéquipier Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain, il a été une influence constante et apaisante tout au long des autres matchs de groupe. Presnel Kimpembe obtient également une mention honorable en tant que meilleur défenseur français à ce jour.

Un choix unanime facile ici. Spinazzola a été dévastateur lors des deux matchs qu’il a joués pour l’Italie, mais a également très bien récupéré défensivement lorsqu’il a été appelé. Gab aimait aussi le Suédois Ludwig Augustinsson et nous devions également remercier l’Allemand Robin Gosens pour sa performance contre le Portugal. Cependant, compte tenu de nos critères, il s’agissait de Spinazzola.

Trois places à combler ici et Wijnaldum doit être un choix évident pour ses trois buts à lui seul, même sans tenir compte de ses efforts et de son leadership au sein d’une équipe néerlandaise qui semblait pleine de trous avant le tournoi.

Pogba était un choix un peu plus difficile, compte tenu de son affichage relativement terne contre la Hongrie, mais il a vraiment fait la différence dans les deux autres matchs et cette passe pour Karim Benzema pour marquer contre le Portugal a été un moment fort.

Le troisième milieu de terrain a discuté davantage et nous avons peut-être été un peu influencés par la trame de fond (et Juls, qui aime ses passes fantaisistes, a été définitivement influencé par ce but contre la Turquie). C’est l’Italien Manuel Locatelli, qui n’était même pas censé commencer le tournoi et pourtant il a marqué son autorité dans ses deux apparitions et a joué avec personnalité et intrépidité, tout en marquant deux buts. Des mentions honorables vont à l’Espagnol Koke, au Pays de Galles Aaron Ramsey, à l’Italien Jorginho, pour la performance et l’effort global de l’Ecosse, et, parce que nous avons un faible pour lui, Luka Modric de Croatie.

La quête de Ronaldo pour le soulier d’or à l’Euro avance bien. Il est également à un but de l’établissement d’un nouveau record de buts dans le football international masculin. Alliance Robert Michael/photo via Getty Images

Oui, Memphis joue dans une formation à deux avants, mais il commence souvent large. Et son électricité, son imprévisibilité et sa classe absolue lors des trois premiers matchs alors que les Pays-Bas ont parfaitement réussi à remporter le groupe C l’ont fait entrer dans l’équipe.

De Bruyne a raté le premier match, mais il a renversé le deuxième match contre le Danemark avec un but et une passe décisive et a poursuivi avec une performance stellaire dans le troisième match également pour les vainqueurs du Groupe B, la Belgique. Comme Juls le dit, vous savez qu’il va être bon à partir de maintenant aussi.

Ayant été témoin de son but contre les Tchèques en personne, Gab a également dû saluer le Croate Ivan Perisic, tandis que nous avons tous les deux adoré le but et les performances de Mikkel Damsgaard pour le Danemark. Les deux buts de Raheem Sterling – sans lesquels l’Angleterre aurait zéro – méritent également une mention.

Ronaldo et le Belge Romelu Lukaku méritaient tous deux d’être ici à notre avis, mais nous n’avons de la place que pour un seul joueur à l’avant. Et, franchement, puisqu’il s’agit d’impact, vous ne pouvez pas vraiment ignorer les cinq buts de Ronaldo, même si trois étaient sur penalty. Le dégagement de la tête et la course contre l’Allemagne étaient spéciaux, tout comme le une-deux avec Rafa Silva pour le troisième contre la Hongrie. (Oui, c’était dans le temps des ordures, mais vous essayez de le faire à la 90e minute).

Lukaku n’a pas seulement été un niveleur, il a également été un leader et altruiste pour démarrer. Mais il n’y a qu’une seule place ici et c’est aussi pourquoi le Tchèque Patrik Schick – avec tes buts et un but du candidat du tournoi – doit se contenter d’une mention honorable.