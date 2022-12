Cristiano Ronaldo jouera pour Al Nassr et conclut un accord d’une valeur de 200 millions d’euros

Selon plusieurs informations, Cristiano Ronaldo a rejoint le club saoudien d’Al-Nassr pour un contrat de deux ans et demi d’une valeur de 200 millions d’euros par saison après la résiliation du contrat avec Manchester United. La nouvelle a été rapportée par le célèbre média espagnol Marca, qui a également déclaré que Ronaldo jouera pour Al-Nassr à partir du 1er janvier 2023.

Il n’y a eu aucune confirmation officielle de Ronaldo ou du club concernant l’accord. Mais, il est vrai que peu de temps après avoir quitté Manchester United, Al Nassr avait montré son intérêt à enchaîner le capitaine du Portugal.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et l’un des premiers à réagir a été la chaîne de restauration rapide KFC. Ils ont jeté un coup d’œil sur Ronaldo, affirmant que l’attaquant portugais fournirait “une sauvegarde décente” à l’international camerounais Vinent Aboubakar, qui a rejoint Al-Nassr en juillet 2021.

La rupture entre Manchester United et Ronaldo a commencé après que la star portugaise ait accordé une interview controversée au diffuseur Piers Morgan. Au cours de l’interview, Ronaldo a déclaré qu’il se sentait trahi par le club de Premier League et a également accusé quelques personnalités du club d’avoir tenté de le forcer à quitter Old Trafford. Il a également critiqué le manager Erik ten Hag. La fissure dans la relation entre Ronaldo et Ten Hag était assez évidente car il a été suspendu par le manager plus tôt dans la saison après avoir refusé de se présenter comme remplaçant lors d’un match contre Tottenham.

Après l’interview, Manchester United a pris un certain temps pour répondre à la question, puis a officiellement publié une déclaration mentionnant la résiliation du contrat avec Ronaldo.

La déclaration disait: “Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain.”

Ronaldo est actuellement au Qatar avec son équipe nationale (Portugal) pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Il sera désormais vu en action contre la Suisse lors des huitièmes de finale du tournoi.

