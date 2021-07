Cristiano Ronaldo intrigué par l’été chargé des transferts du PSG

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Le projet du PSG attire l’attention de Ronaldo ?

Le Paris Saint-Germain a travaillé dur cette fenêtre de transfert, ayant fait venir l’ancien talisman du Real Madrid Sergio Ramos, ancienne star de Liverpool Georginio Wijnaldum et Internazionale Achraf Hakimi.

En outre, il est prévu que l’ancien gardien de but de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma achèvera son propre transfert au Parc des Princes après avoir disputé la finale italienne de l’Euro 2020 contre l’Angleterre.

Cela a attiré l’attention des fans et des journalistes du monde entier et, selon Mercato à pied, star portugaise Cristiano Ronaldo prend également note.

Il y a eu divers rapports sur l’avenir de l’homme de la Juventus, qui est actuellement le co-meilleur buteur de l’Euro 2020 aux côtés du Tchèque Patrik Schick.

Avec seulement un an restant sur son contrat, il semble que l’avenir du joueur de 36 ans pourrait bientôt s’éloigner de la Juventus – d’autant plus que le club ne gênera pas l’attaquant s’il veut partir.

C’est la présence de Ramos et d’anciens collègues Madridistas, Keylor Navas et Ange Di Maria, cela le fait également pencher pour un transfert au PSG.

Cela pourrait cependant durer un certain temps, car Ronaldo est actuellement en vacances et n’est pas pressé de régler son avenir à ce stade.

Au lieu de cela, il veut attendre de voir ce que le nouveau patron de la Juventus, Massimiliano Allegri, a à dire à son sujet, car il n’y a pas encore eu de négociations de contrat concrètes – bien que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, puisse les rencontrer dans les prochains jours.

Pendant ce temps, il est suggéré qu’il y a déjà eu des discussions entre Mendes et le PSG dans le but de faire venir l’un des plus grands joueurs du monde à Paris.

PAPIER COMMERCE

– Barcelone cherche à se débarrasser du milieu de terrain Miralem Pjanic, et Journal Sportif suggère qu’un mouvement de prêt est probable pour l’international bosniaque. Cela vient avec la suggestion que la Juventus, Arsenal et Tottenham Hotspur montrent tous un intérêt pour le joueur de 31 ans malgré ses difficultés au Camp Nou.

– Il y a eu divers clubs à travers l’Europe liés au défenseur central du VfL Wolfsburg Maxence Lacroix, mais, selon Botteur, le Français veut rejoindre le RB Leipzig. Wolfsburg a jusqu’à présent rejeté deux offres de leur part qui s’élèveraient à 20 millions d’euros.

– Niklas Sule quitter le Bayern Munich cet été n’est pas encore à exclure, rapporte Botteur. Il est suggéré que les discussions peuvent mener « dans un sens ou dans l’autre » avec seulement un an restant sur le contrat du défenseur central.

– celui de l’AS Monaco Keita Baldé pourrait rejoindre l’Inter, après les avoir représentés en prêt lors de la campagne 2018-19, comme cela a été rapporté par Calciomercato. L’attaquant n’a plus qu’un an sur son contrat actuel, il pourrait donc s’avérer être un ajout rentable à la ligne d’attaque, où il jouerait en tant que deuxième attaquant.

– Lyon devrait remplacer Barcelone Memphis Depay avec l’attaquant de Genk Paul Onuachu, selon Le Progrès. Le joueur de 27 ans a été le meilleur buteur de la Jupiler Pro League belge la saison dernière avec 29 buts et a également été lié à un passage en Premier League.