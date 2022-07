Cristiano Ronaldo “insiste” sur le départ de Manchester United au milieu de l’intérêt de l’Atletico

Par Ben Brown









Cristiano Ronaldo continue “d’insister” pour s’éloigner d’Old Trafford cet été au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid, selon des informations en Espagne.

Ronaldo n’a pas encore rejoint ses coéquipiers pour la pré-saison, bien qu’il soit attendu il y a deux semaines, et a été omis de l’équipe itinérante de United à Bangkok et en Australie.

Erik ten Hag s’est empressé de démentir qu’un départ était en préparation, soulignant que son atout clé n’est pas à vendre cet été.

“Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il est dans nos plans”, a-t-il déclaré aux médias. « Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions avec Cristiano Ronaldo pour cette saison, c’est tout ».

Le Néerlandais a ensuite ajouté qu’il “avait hâte de travailler avec lui”, dissipant les craintes potentielles que le joueur de 37 ans ne soit pas à Manchester le jour de la date limite de transfert.

Cependant, alors que United est inébranlable dans sa réticence à vendre le vétéran, le point de vente espagnol AS rapporte que la star “insiste” sur un départ et que l’Atletico Madrid pourrait être une destination pour l’ancien attaquant du Real Madrid.

Selon le rapport, Diego Simeone “se tourne vers les Portugais et voit une option de marché comme celle de Luis Suárez en 2020, mais avec un impact encore plus grand, à la fois sportif et commercial”.

Compliqué par les finances

Cependant, une telle opération s’annonce compliquée et pourrait bien n’avoir lieu que vers la fin de l’été, “car la réalité est que le club rojiblanco ne peut pas se permettre une opération comme celle-ci en ce moment, principalement en raison de contraintes économiques”, ont-ils ajouter.

Mais, avec Chelsea, le Bayern Munich et la Juventus tous hors course pour signer l’attaquant, et Ronaldo désireux de rester en Ligue des champions la saison prochaine, cela pourrait être sa seule option cet été. Donc, il devra peut-être attendre.

Lire la suite:

Arsenal et Manchester United ont donné un coup de pouce à Youri Tielemans par les derniers commentaires de Rodgers

Les dernières nouvelles sur l’avenir d’Arsenal de Bukayo Saka

Cet article a été édité par

Ben Browning.