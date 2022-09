Cristiano Ronaldo inculpé par la FA pour un incident avec un fan d’Everton

La FA anglaise a accusé Cristiano Ronaldo de Manchester United pour un incident avec un fan d’Everton. L’instance dirigeante du sport en Angleterre affirme que l’attaquant de 37 ans a enfreint la règle E3 du manuel.

L’incident en question est survenu à la suite d’un match de Premier League en avril avec Everton. Les caméras ont capturé Cristiano Ronaldo en train de claquer un téléphone portable des mains d’un fan d’Everton alors que l’attaquant vedette passait. À l’époque, Ronaldo quittait le terrain pour le vestiaire de United après qu’Everton ait battu les Red Devils, 1-0. La police a interrogé et mis en garde l’international portugais après le match.

La règle E3 stipule qu'”un participant doit à tout moment agir dans le meilleur intérêt du jeu et ne doit pas agir d’une manière inappropriée ou discréditer le jeu ou utiliser une ou une combinaison de comportements violents, de fautes graves jeu, propos ou comportements menaçants, abusifs, indécents ou insultants ».

La punition se résume à une audience. Ronaldo doit accepter ou nier les allégations. Le résultat final de ces accusations pourrait être un avertissement, une amende ou, dans un cas extrême, une suspension. Aucune date n’a été fixée pour l’audition de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a brisé le téléphone de quelqu’un après avoir perdu contre Everton, selon les fans au sol 😳 (passant par @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F — ESPN FC (@ESPNFC) 9 avril 2022

Après le fiasco de Goodison Park, Ronaldo s’est adressé aux réseaux sociaux pour s’excuser. “Nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu”, a déclaré Ronaldo sur Instagram. “Je voudrais m’excuser pour mon emportement, et si possible, j’aimerais inviter ce supporter à regarder un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif.”

La police de Merseyside a publié le mois dernier une déclaration confirmant qu’elle avait parlé avec le joueur. “Nous pouvons confirmer qu’un homme de 37 ans s’est volontairement présenté et a été interrogé sous caution concernant une allégation d’agression et de dommages criminels”, lit-on dans le communiqué.

“L’allégation concerne un incident à la suite du match de football Everton contre Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril. L’affaire a été traitée par voie de mise en garde conditionnelle. L’affaire est désormais close. »

PHOTO : IMAGO / Sportimage