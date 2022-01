Cristiano Ronaldo illumine Burj Khalifa pour l’anniversaire de sa petite amie ; Dépense 50 000 livres

Le footballeur vedette de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a offert à sa petite amie Georgina Rodriguez le «cadeau d’anniversaire ultime» – son propre spectacle laser mettant en vedette son visage sur le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï.

Lauréat de cinq prix Ballon d’Or, Ronaldo aurait dépensé 50 000 livres pour mettre la façade promotionnelle sur la tour emblématique au cœur de Dubaï.

Ronaldo, 36 ans, qui aurait une valeur de 370 millions de livres, a également publié une vidéo de 30 secondes de la tour emblématique avec des images et des vidéos de sa petite amie modèle de 28 ans en streaming sur le gratte-ciel jeudi soir.

Ronaldo a un enfant de quatre ans avec Georgina et la famille est à Dubaï pendant les vacances d’hiver de la Premier League anglaise.

Le spectacle de lumière et de laser a eu un moment où le nom de la petite amie de l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus a clignoté sur la tour et s’est terminé par le message « Joyeux anniversaire Geo ».

« La tour emblématique devient le plus grand écran d’affichage au monde la nuit, avec des rapports récents mettant le coût de placer une publicité ou un message promotionnel de trois minutes sur la façade de la tour à un minimum de 50 000 livres – un prix qui augmente par la suite le week-end, » selon un rapport dans le miroir.co.uk.

Georgina, d’origine argentine, avait rencontré Ronaldo en 2016 lors de son séjour chez les géants de la Liga, le Real Madrid. Elle a déclaré dans sa nouvelle émission sur Netflix que « Pour moi, la meilleure partie du voyage dans le jet de Cris (Ronaldo) est son équipage, sans aucun doute et le jet rend vraiment la vie beaucoup plus facile. »

