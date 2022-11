Cristiano Ronaldo “génie” dans une décision de plume douteuse

Cristiano Ronaldo a exécuté un coup de “génie” pour remporter un penalty controversé pour le Portugal lors de sa victoire 3-2 contre le Ghana, ont déclaré samedi les analystes experts de la Coupe du monde de la FIFA lors d’un briefing.

Ronaldo est devenu le premier joueur masculin à marquer lors de cinq Coupes du monde jeudi après avoir converti un penalty qu’il avait remporté lorsqu’il a été renversé par le défenseur ghanéen Mohammed Salisu – une décision qui a indigné le patron du Ghana, Otto Addo, qui l’a qualifié de “cadeau spécial” pour le Portugal.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le groupe d’étude technique (TSG) de la FIFA a organisé une conférence de presse à Doha dans laquelle il a déclaré que cette Coupe du monde était sur la bonne voie pour un nombre record de pénalités et a salué la victoire de Ronaldo sur le coup de pied.

L’ancien gardien de but colombien et membre du panel du TSG, Faryd Mondragon, a déclaré : “Peut-être que les attaquants deviennent plus intelligents ?

“Si vous regardez le penalty que Ronaldo a obtenu, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de cet homme, mais l’intelligence et l’ingénieuse pensée d’être patient et d’attendre cette fraction de seconde pour toucher le ballon en premier avant vous, et continuer ma jambe pour que votre contact touche ma jambe.

“C’est du génie total”, a-t-il ajouté.

Au total, neuf pénalités ont été accordées au cours des 16 premiers matchs, mettant cette Coupe du monde sur la bonne voie pour un record de 36 sur l’ensemble du tournoi de 64 matchs. Il y en avait 29 donnés par les arbitres en 2018 lorsqu’ils ont eu pour la première fois des critiques vidéo.

Le groupe d’étude a également déclaré qu’il y avait eu de plus en plus de croisements portant leurs fruits avec une forte augmentation du nombre de buts – 14 au lieu de trois – provenant de vastes zones au cours des 16 premiers matchs par rapport au tournoi de 2018 au même stade.

Il y a eu 41 buts au total au cours de cette période, un taux de 2,56 par match par rapport au record de 2,67 lors d’un tournoi complet de 64 matchs.

Quatre matchs sans buts – alors que les 36 premiers matchs en 2018 n’ont pas produit un match nul 0-0 – peuvent s’expliquer par la prudence des équipes pour éviter de perdre leur premier match, a déclaré le groupe.

“Au fur et à mesure que le tournoi progresse, nous verrons des équipes devenir un peu plus courageuses”, a déclaré Alberto Zaccheroni, l’entraîneur italien qui a dirigé le Japon lors de la Coupe du monde 2014.

Les équipes qui se sont engagées à presser leurs adversaires profondément dans leur propre moitié ont été récompensées en reprenant possession du ballon dans des zones dangereuses et ont évité de revenir vers leur propre but, a déclaré Zaccheroni.

Les données de la FIFA ont montré que l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Argentine étaient les plus efficaces pour les tactiques de “contre-pression” que de nombreux joueurs utilisent régulièrement dans leurs clubs.

Pendant ce temps, les entraîneurs ayant cinq remplaçants signifiaient que leurs équipes pouvaient maintenir des niveaux d’énergie “physiquement très éprouvants” élevés pendant tout le match, a déclaré Zaccheroni.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.