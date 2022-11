Cristiano Ronaldo: Gary Neville dit qu’il n’y a pas de retour en arrière pour l’attaquant à Man Utd | Nouvelles du football

Gary Neville de Sky Sports a déclaré qu’il n’y avait “pas de retour en arrière” pour Cristiano Ronaldo à Manchester United après sa critique explosive du club et du manager Erik ten Hag.

Neville, qui a lui-même été critiqué par Ronaldo lors de son interview avec Piers Morgan sur TalkTV, a déclaré Sports du ciel il ne peut plus voir l’attaquant portugais jouer pour le club.

“Non, et je ne pense pas qu’il veuille revenir en arrière,” dit Neville. “Il n’aurait pas fait cette interview s’il voulait revenir en arrière. Il savait que cela ferait la une des journaux et la fin de son club de Manchester United.”

Manchester United n’a pas encore indiqué les mesures qu’il prend après l’interview de Ronaldo.

“Je me demande ce que fait Man Utd parce qu’en réalité, ils savent qu’ils doivent résilier le contrat de Cristiano ou ils ouvrent un précédent pour que n’importe quel joueur puisse les critiquer à l’avenir”, a ajouté Neville.

“Je suis d’accord avec certaines des choses que Cristiano a dites et de nombreux fans de Man Utd seront d’accord avec beaucoup de choses que Cristiano a dites, mais la réalité est que si vous êtes un employé d’une entreprise et que vous dites ces choses, votre emploi doit prendre fin et Man Utd a le faire dans les prochains jours.

“Cristiano le veut probablement aussi, mais cela n’avait pas besoin de se terminer comme ça. Ils auraient pu se réunir il y a quelques semaines et naviguer sur un chemin à travers ce qui aurait pu être une mer agitée jusqu’au rivage, mais ce n’est pas arrivé, ils ‘ les deux se sont fondamentalement reculés dans un coin.”

Qu’a dit Ronaldo à propos de Neville et Rooney ? “Les gens peuvent avoir leur propre opinion. “Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe sur le terrain d’entraînement, ils doivent aussi écouter mon point de vue. C’est facile de critiquer s’ils ne connaissent pas toute l’histoire. “Ce ne sont pas mes amis, ce sont des collègues. Nous avons joué ensemble mais nous ne dînons pas ensemble. Cela fait partie de mon voyage, ils continuent de me critiquer avec négativité à chaque fois. Je peux continuer mon voyage et je dois rattraper des gens qui m’aiment.”

