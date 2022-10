Cristiano Ronaldo: Gary Neville dit que Manchester United devrait déplacer l’attaquant après le débrayage de Tottenham | Nouvelles du football

Gary Neville dit que Manchester United devrait bientôt “mettre fin à la relation” avec Cristiano Ronaldo, mais Roy Keane estime que les joueurs “ont fait pire” et que l’attaquant n’est pas un “bluffeur”.

Ronaldo a été abandonné par Erik ten Hag pour son voyage à Chelsea après avoir refusé de se présenter en tant que remplaçant tardif contre Tottenham avant de partir tôt lors de la victoire de mercredi, après avoir quitté avant la mi-temps lors d’un match amical de pré-saison contre Rayo Vallecano.

Ten Hag dit qu’il ne s’attend pas à ce que Ronaldo quitte le club pendant la fenêtre de transfert de janvier et qu’il “compte” sur lui pour le reste de la saison, mais l’expert de Sky Sports Neville pense que le joueur de 37 ans devrait partir.

“Ce fut une grosse semaine pour Erik ten Hag avec toute l’attention portée sur lui et sa relation avec Ronaldo”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas qu’il lui restait d’autre option. C’est la deuxième fois que Ronaldo quitte Old Trafford avant que ses coéquipiers n’entrent dans les vestiaires. C’est inacceptable.

“Quand vous regardez si Ronaldo devrait être sélectionné, ce qui est évidemment le principal problème de Ronaldo en ce moment – qu’il ne joue pas – aussi grand joueur qu’il l’a été, Manchester United est meilleur sans lui.

“Erik ten Hag le sait, donc je pense que la seule chose que le club et Ronaldo peuvent faire est de se réunir la semaine prochaine et de mettre fin à la relation. Cristiano est un trop bon joueur, un personnage trop fantastique et le club doit passez.”

“Le jeu est plein de bluffeurs, il n’en est pas un”

Ronaldo n’était pas satisfait du mandat de surveillance qui lui a été confié contre Tottenham, car les buts de Fred et Bruno Fernandes ont remporté une victoire méritée 2-0 dans ce qui était largement considéré comme la meilleure performance de United de la saison.

Keane de Sky Sports a une certaine sympathie pour son ancien coéquipier mais ne sait pas s’il y a un moyen de retour pour Ronaldo au club.

“J’essaie de voir cela du point de vue du joueur – il en a évidemment assez. Il a perdu la tête. Cela couvait ces dernières semaines”, a déclaré Keane.

“Je vais essayer de le défendre. C’est un être humain et il a des défauts, il se sent frustré de ne pas avoir d’opportunités et il en a assez. Il a marché dans le tunnel mais les joueurs ont fait pire à Manchester United – ça arrive, c’est la nature humaine.

“Tout le monde disait après le match des Spurs que c’était la meilleure performance de Manchester United depuis des années. Des ordures absolues. Les Spurs étaient terribles. Ronaldo a réussi un triplé lorsque United a battu les Spurs la saison dernière à domicile, il est donc plus que capable de monter sur le terrain et faire la différence.

“Il doit subir sa punition. Y a-t-il un moyen de revenir en arrière pour lui? Je ne suis pas sûr. Je serais plus inquiet s’il se moquait de lui sur le banc et ne s’en souciait pas. Je pense qu’il s’en soucie. Ce jeu est plein de bluffeurs, il n’en est pas un. Il veut jouer. Il a besoin de jouer, un joueur de classe mondiale. Les gens disent qu’il n’est pas le joueur qu’il était il y a 10 ans – bien sûr qu’il ne l’est pas, mais il a été le meilleur buteur de United la saison dernière dans une très mauvaise équipe United.

“Ils ont demandé au manager lors de la conférence de presse que Ronaldo refusait de venir, mais ils auraient dû lui demander quand allait-il le mettre? En fin de match? Je ne suis pas trop sûr que c’était une décision intelligente. Il doit prendre ses médicaments. Il a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire. Peut-il réintégrer l’équipe avant la Coupe du monde ? Je ne le vois pas.”