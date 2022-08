Cristiano Ronaldo, Frenkie de Jong, Marc Cucurella. Que pourrait-il se passer avant la date limite ?

La fenêtre de transfert de la Premier League anglaise se termine le 1er septembre et de nombreuses grandes équipes ont déjà fait beaucoup de leurs affaires cet été. Cependant, avec la saison commençant ce week-end, les clubs passeront les prochaines semaines à perfectionner leurs équipes et à décider qui restera ou partira.

Les rédacteurs d’ESPN ont tout ce que vous devez savoir sur les espoirs des meilleures équipes et se penchent sur les accords qui pourraient être sur les cartes. Qui va entrer ? Qui partira avant la date limite?

Tous les frais signalés par Marché de transfert.

première ligue

MANCHESTER CITY (+£74.9m)

Major Ins (97,9 M £): Erling Haaland, Borussia Dortmund, 54 millions de livres sterling; Kalvin Phillips, Leeds United, 43,9 millions de livres sterling; Stefan Ortega, Arminia Bielefeld, libre.

Sorties majeures (172,8 millions de livres sterling): Raheem Sterling, Chelsea, 50,6 millions de livres sterling; Gabriel Jesus, Arsenal, 46,9 millions de livres sterling; Oleksandr Zinchenko, Arsenal, 31,5 millions de livres sterling; Gavin Bazunu, Southampton, 12,6 millions de livres sterling; Roméo Lavia, Southampton, 11,1 millions de livres sterling; Pedro Porro, Sporting CP, 7,7 millions de livres sterling; Darko Gyabi, Leeds, 5,2 millions de livres sterling; Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach, 4,5 millions de livres sterling ; Zack Steffen, Middlesbrough, prêt ; Yangel Herrera, Gérone, prêt ; Jayden Braaf, Borussia Dortmund, libre ; Fernandinho, Athletico Paranaense, libre.

Quelles sont désormais les principales cibles ? Après avoir signé Haaland et Phillips, Pep Guardiola veut toujours renforcer son équipe avec un arrière gauche. Marc Cucurella est la principale cible de City, mais ils ont déjà informé Brighton qu’ils n’atteindraient pas leur évaluation de 50 millions de livres sterling. Un accord pourrait encore être conclu, mais un compromis sur les frais devrait d’abord être trouvé. Deux autres options liées à l’Etihad sont Josko Gvardiol du RB Leipzig et Sergio Gomez d’Anderlecht.

Qui pourrait partir ? La plupart des principales sorties de City – Gabriel Jesus, Raheem Sterling et Oleksandr Zinchenko – ont déjà été confirmées et Guardiola ne s’attend pas à une autre grande sortie avant la date limite. Chelsea tourne toujours autour de Nathan Ake mais, dans l’état actuel des choses, City pense qu’il reste sur place. — Rob Dawson.

jouer 1:40 Mark Ogden dit que signer Mohamed Salah jusqu’en 2025 ne peut être qu’une bonne nouvelle pour Liverpool.

LIVERPOOL (-4,6 M£)

Entrées majeures (77,2 millions de livres sterling): Darwin Nunez, Benfica, 67,5 millions de livres sterling; Fabio Carvalho, Fulham, 5,3 millions de livres sterling; Calvin Ramsay, Aberdeen, 4,4 millions de livres sterling.

Sorties majeures (72,6 millions de livres sterling): Sadio Mané, Bayern Munich, 28,8 millions de livres sterling ; Neco Williams, forêt de Nottingham, 18 millions de livres sterling, Takumi Minamino, Monaco, 13,5 millions de livres sterling; Marko Grujic, Porto, 8 millions de livres sterling ; Ben Davies, Rangers, 4,2 millions de livres sterling; Divock Origi, AC Milan, libre ; Sheyi Ojo, Cardiff, gratuit ; Ben Woodburn, Preston, gratuit ; Loris Karius, libéré.

Quelles sont désormais les principales cibles ? Ils ne prévoient plus de grosses signatures pour cette fenêtre, mais tous les efforts vont maintenant se tourner vers la conclusion d’un accord pour que le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham déménage à Anfield l’été prochain.

Qui pourrait partir ? Mohamed Salah a signé un nouveau contrat, mais Alex Oxlade-Chamberlain pourrait encore quitter Liverpool ce mois-ci, malgré une blessure aux ischio-jambiers qui devrait le tenir à l’écart jusqu’en octobre. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal est en rupture de contrat à la fin de la saison et avait été pisté par West Ham. — Marc Ogden

jouer 1:00 Don Hutchison explique pourquoi Kalidou Koulibaly est une signature incroyable pour Chelsea.

CHELSEA (£-93m)

Major Ins (93 millions de livres sterling): Raheem Sterling, Man City, 50,6 millions de livres sterling; Kalidou Koulibaly, Naples, 34,2 millions de livres sterling; Gabriel Slonina, Chicago Fire, 8,2 millions de livres sterling; Omari Hutchinson, Arsenal, libre

Sorties majeures (0 millions de livres sterling): Romelu Lukaku, Inter Milan, prêt ; Tino Anjorin, Huddersfield, prêt ; Andreas Christensen, Barcelone, gratuit ; Antonio Rudiger, Real Madrid, libre ; Danny Drinkwater, libéré; Charly Musondapublié.

Quelles sont désormais les principales cibles ? Après avoir raté le défenseur de 50 millions de livres sterling de Séville Jules Kounde à Barcelone, Chelsea veut toujours un défenseur central et Wesley Fofana de Leicester et Milan Skriniar de l’Inter Milan sont tous deux sur la liste des cibles. Benjamin Pavard du Bayern Munich est une autre option, tout comme Gvardiol de Leipzig. Des sources ont déclaré à ESPN que le club était prêt à affronter Manchester City pour l’arrière gauche de Brighton Cucurella, tandis que Denzel Dumfries de l’Inter et Kyle Walker-Peters de Southampton étaient également liés. Au milieu de terrain, le club a conclu un accord pour signer le milieu de terrain de 18 ans d’Aston Villa, Carney Chukwuemeka, dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 20 millions de livres sterling, ont déclaré des sources à ESPN.

Qui pourrait partir ? Timo Werner est recherché par la Juventus et sera autorisé à quitter Stamford Bridge si le bon accord est proposé par l’équipe de Serie A. Malang Sarr devrait partir, tandis que Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta pourraient également déménager avant la date limite de transfert, éventuellement à Barcelone. –Mark Ogden

jouer 1:44 James Olley débat de la façon dont Richarlison pourrait s’intégrer dans les plans d’Antonio Conte à Tottenham.

TOTTENHAM (-47,3 M£)

Major Ins (91,7 millions de livres sterling): Richarlison, Everton, 52,2 millions de livres sterling; Yves Bissouma, Brighton, 26,3 millions de livres sterling ; Djed Spence, Middlesbrough, 13,2 millions de livres sterling; Clément Lenglet, Barcelone, prêté ; Ivan Perisic, Inter Milan, libre ; Fraser Forster, Southampton, gratuit.

Principaux retraits (44,4 millions de livres sterling): Steven Bergwijn, Ajax, 28,1 millions de livres sterling; Jack Clarke, Sunderland, 10 millions de livres sterling; Cameron Carter-Vickers, celtique, 6,3 millions de livres sterling; Troy Parrott, Preston, prêt ; Dane Scarlett, Portsmouth, prêt.

Quelles sont désormais les principales cibles ? Les Spurs ont déjà été occupés à sécuriser leurs principaux objectifs. Ils se déplacent souvent tard dans la fenêtre pour les joueurs, donc rien ne peut être exclu, mais d’autres signatures semblent peu probables dans l’état actuel des choses.

Qui pourrait partir ? Bergwijn a déjà déménagé à l’Ajax, tandis qu’une foule d’autres joueurs ont été informés qu’ils pouvaient trouver un nouveau club, notamment Harry Winks, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso et Emerson Royal. — James Olley.

jouer 1:33 Julien Laurens dresse le portrait de la première recrue estivale d’Arsenal, le milieu de terrain Fabio Vieira de Porto.

ARSENAL (-103,1 M£)

Major Ins (118,9 M £): Gabriel Jesus, Manchester City, 46,9 millions de livres sterling; Fabio Vieira, Porto, 31,5 millions de livres sterling ; Oleksandr Zinchenko, Manchester City, 31,5 millions de livres sterling; Matt Turner, Révolution de la Nouvelle-Angleterre, 5,7 millions de livres sterling ; Marquinhos, São Paulo, 3,2 millions de livres sterling.

Principaux retraits (15,8 millions de livres sterling): Matteo Guendouzi, Marseille, 9,9 M£ ; Bernd Leno, Fulham, 3 millions de livres sterling; Konstantinos Mavropanos, Stuttgart, 2,9 millions de livres sterling; Nuno Tavares, Marseille, prêt ; Tyreece John-Jules, Ipswich, prêt ; Omar Rekik, Sparta Rotterdam, prêté ; Auston Trusty, Birmingham, prêt ; Alexandre Lacazette. Lyon, libre ; Omari Hutchinson, Chelsea, libre.

Quelles sont désormais les principales cibles ? Arsenal a réalisé la majorité de ses activités, mais d’autres entrées n’ont pas été entièrement exclues. Ils conservent un intérêt pour le milieu de terrain de Leicester Youri Tielemans mais n’ont pas encore fait de démarche officielle. Il en va de même pour Lucas Paqueta à Lyon.

Qui pourrait partir ? Plusieurs joueurs partiront, le gardien Bernd Leno se rendant à Fulham pour un montant initial de 3 millions de livres sterling. Ailleurs, Pablo Mari, Lucas Torreira et Hector Bellerin sont tous susceptibles de passer à autre chose tandis que le club est prêt à écouter les offres de Nicolas Pepe et Ainsley Maitland-Niles, bien que la préférence de ce dernier soit de voir la dernière année de son contrat si possible. . L’ailier Reiss Nelson pourrait également partir après avoir passé la saison dernière en prêt à Feyenoord. — James Olley

jouer 2:35 Steve Nicol, Frank Leboeuf et Gab Marcotti discutent de la sortie de Cristiano Ronaldo de Manchester United du stade avant le coup de sifflet final lors d’un match contre Rayo Vallecano.

MANCHESTER UNITED (-56,6 M£)

Major Ins (65,13 M £): Lisandro Martinez, Ajax, 51,6 millions de livres sterling; Tyrell Malacia, Feyenoord, 13,5 millions de livres sterling; Christian Eriksen, Brentford, libre.

Principaux retraits (8,55 millions de livres sterling): Andréas Pereira, Fulham, 8,5 millions de livres sterling; Dean Henderson, forêt de Nottingham, prêt ; Paul Pogba, Juventus, libre ; Nemanja Matic, Roma, libre ; Juan Mata, libéré ; Jesse Lingard, libéré ; Edinson Cavani, libéré ; Lee Grant, libéré

Quelles sont désormais les principales cibles ? Le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong est toujours la principale cible d’Erik ten Hag et United a convenu d’un montant initial de 65 millions d’euros, alors qu’ils ont indiqué qu’ils étaient prêts à entamer des négociations sur des conditions personnelles proches de la date limite avant de chercher ailleurs. Ten Hag veut également un autre attaquant et un arrière droit, avec un certain nombre de joueurs surveillés.

Qui pourrait partir ? United a trop de défenseurs ; Ten Hag espère passer au moins quelques-uns avant la date limite. Eric Bailly, Alex Telles, Axel Tuanzebe et Phil Jones sont tous excédentaires, tandis qu’Aaron Wan-Bissaka et Brandon Williams pourraient également se retrouver dans le froid. Cristiano Ronaldo souhaite quitter le club cet été dans le but de trouver ailleurs le football régulier de la Ligue des champions. Il a été lié à des déménagements au Bayern Munich, à Chelsea et à l’Atletico Madrid, bien que des sources aient déclaré à ESPN que United n’avait pas encore reçu d’offre sérieuse pour l’attaquant de 37 ans. — Rob Dawson.