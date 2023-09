Cristiano Ronaldo franchit une AUTRE étape avec le dernier but d’Al-Nassr

Nous sommes désormais habitués à ce que Cristiano Ronaldo franchisse étape après étape – et le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a récidivé samedi soir.

Avec l’exode massif de grands noms des plus grandes ligues européennes vers la Saudi Pro League cet été, il est facile d’oublier que Ronaldo a été la première superstar à rejoindre la compétition – mais il n’est jamais loin de rappeler à tout le monde qu’il est toujours en vie et qu’il donne des coups de pied (et qu’il marque). ).

L’attaquant vétéran de 38 ans a inscrit son 12e but de la saison toutes compétitions confondues cette saison – son sixième en championnat – alors qu’Al-Nassr battait Al-Hazm 5-1 à l’extérieur.

Ronaldo est le meilleur buteur de la Saudi Pro League jusqu’à présent cette saison (Crédit image : Getty Images)

Et le but de l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus à la 68e minute était historique : c’était le 850e but de sa carrière.

Ronaldo a trouvé le chemin des filets 727 fois en club – dont un record de club de 450 pour le Real – et 123 autres pour le Portugal, soit le plus grand nombre de buts jamais marqués par un joueur masculin dans le football international.

Rien que pour Al-Nassr, il a marqué 26 buts en 30 matchs depuis sa signature en janvier de cette année.

Sans surprise, Ronaldo était plutôt ravi de sa dernière réalisation. Dans un Instagram après le match, il a déclaré : « Encore une belle performance d’équipe ! Nous continuons à nous améliorer. Allons-y pour Al-Nassr. 850 buts en carrière et ça compte toujours ! »

Sadio Mane figurait également sur la feuille de match d’Al-Nassr, qui se situe à quatre points du premier rang de la Saudi Pro League après cinq matchs de la campagne 2023/24.

La prochaine étape pour Ronaldo est un double match de qualification pour l’Euro 2024 avec le Portugal, contre la Slovaquie et le Luxembourg.

