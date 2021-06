Le capitaine Cristiano Ronaldo a déclaré lundi qu’il était « fier » des efforts du Portugal, tenant du titre, malgré son retrait de l’Euro 2020 après la défaite 1-0 du week-end contre la Belgique.

« Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous souhaitions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu », a admis la star de la Juventus de 36 ans et quintuple vainqueur du Ballon d’or, son équipe n’ayant pas réussi à égaler ses exploits de 2016.

«Mais nous sommes fiers de notre performance. Nous avons fait tout notre possible pour conserver le titre de champion d’Europe et ce groupe a prouvé qu’il pouvait encore donner beaucoup de joie aux Portugais », a déclaré l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid sur les réseaux sociaux après la défaite de dimanche.

« Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les équipes restantes. Quant à nous, nous reviendrons plus forts », a promis le vétéran qui au moins pouvait se consoler d’avoir égalé le record international de 109 buts de l’Iranien Ali Daei pendant le tournoi.

Ronaldo a marqué cinq fois au cours de la compétition pour porter son total au Championnat d’Europe à un record de 14, égalant la performance de Daei avec son but lors du match nul 2-2 contre la France, championne du monde.

