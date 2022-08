Cristiano Ronaldo fait une apparition lors d’un match amical contre Manchester United

Cristiano Ronaldo a joué 45 minutes alors qu’il faisait sa première apparition à Manchester United en 12 semaines lors d’un match nul 1-1 de pré-saison avec Rayo Vallecano à Old Trafford dimanche et a proclamé plus tard: “Heureux d’être de retour”.

L’attaquant portugais de 37 ans, qui a raté la tournée de pré-saison du club en Thaïlande et en Australie pour des raisons personnelles, aurait voulu quitter le club qu’il a rejoint l’année dernière.

L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus, Ronaldo, a terminé meilleur buteur de United la saison dernière avec 24 buts.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Mais la campagne dans son ensemble a été une énorme déception pour le club, avec une sixième place en Premier League, ce qui signifie qu’ils ont raté la qualification pour la Ligue des champions.

Ronaldo a été exclu de l’équipe de United pour le match amical de samedi avec l’Atletico Madrid à Oslo.

Mais, commentant un post sur une page de fans à propos de lui manquant le match en Norvège, Ronaldo a écrit vendredi : « Domingo o rei joga » qui se traduit par « dimanche, le roi joue ».

A LIRE AUSSI : DC United remporte une superbe victoire lors de ses débuts en tant qu’entraîneur de Wayne Rooney

Ronaldo a applaudi les fans des deux côtés du terrain alors qu’il menait l’équipe pour son échauffement d’avant-match dimanche.

L’attaquant vétéran a eu une chance claire lors de son apparition de 45 minutes, mais a dépassé la barre après avoir couru sur la mise à pied de Donny van de Beek.

– ‘Heureux d’être de retour’ –

Après le match, Ronaldo a publié une photo de lui jouant dans le jeu sur son fil Twitter sous la légende “Heureux d’être de retour”.

Heureux de revenir 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 31 juillet 2022

Erik ten Hag, le nouveau manager de United, a déclaré sur le site Internet du club : “C’était un mélange entre l’expérience et la jeunesse (aujourd’hui).

“Vous avez vu que l’attitude était vraiment géniale, vraiment l’intention de coopérer. Ils se battent et travaillent les uns pour les autres. C’était positif.

Nouvelles recrues Christian Eriksen et Lisandro Martinez ont tous deux joué pendant une heure dans un match mis en place par Ten Hag pour les joueurs qui n’ont pas joué de rôle majeur dans la défaite 1-0 de samedi contre l’Atletico.

Amad Diallo, qui était prêté aux Rangers la saison dernière, a donné l’avantage à United au début de la seconde période lorsque l’ailier ivoirien de 20 ans a tiré dans le rebond après qu’un tir d’Alex Telles ait été arrêté.

A LIRE AUSSI : Trophée des champions : Neymar et Lionel Messi mènent le Paris Saint-Germain à la victoire

L’avance de United, cependant, n’a duré que neuf minutes avant qu’Alvaro Garcia n’égalise de la même manière après que Tom Heaton ait sauvé l’effort initial d’Isaac Palazon Camacho.

United entame sa campagne de Premier League à domicile contre Brighton le 7 août.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici