Cristiano Ronaldo fait un retour surprise au Real Madrid pour une séance d’entraînement – rapport

Cristiano Ronaldo s’entraîne seul à la base du Real Madrid à Valdebebas alors qu’il cherche un nouveau club, selon des informations en Espagne.

Le contrat de Manchester United de 37 ans a été résilié le mois dernier à la suite d’une interview explosive où il a critiqué le club et le manager Erik ten Hag. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Depuis lors, Ronaldo est en service international avec le Portugal lors de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet)mais leur élimination contre le Maroc en quart de finale signifie que sa recherche d’un club va maintenant commencer sérieusement.

Un rapport en Relevo (s’ouvre dans un nouvel onglet)dit que Ronaldo “s’est arrêté” sur le terrain d’entraînement du Real Madrid pour faire du travail par lui-même alors qu’il cherche à rester en forme.

Ronaldo a représenté les géants espagnols pendant neuf ans et est leur meilleur buteur de tous les temps, mais son arrivée pour prendre un terrain à usage personnel a surpris certains au club.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots du Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Le joueur de 37 ans s’est entraîné seul, séparément de Carlo Ancelotti et de son équipe, et une réunion semble peu probable malgré les bonnes relations entre le joueur et le club.

Ronaldo aurait été accompagné d’un entraîneur personnel et de son fils pour sa séance.

Il a été lié à un déménagement lucratif (s’ouvre dans un nouvel onglet) au côté saoudien d’Al-Nassr, bien que Ronaldo ait rejeté les rumeurs (s’ouvre dans un nouvel onglet) qu’un accord a été conclu alors qu’il était au Qatar.