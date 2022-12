Cristiano Ronaldo fait un gros transfert dans un club saoudien

LONDRES (AP) – Cristiano Ronaldo a conclu vendredi un transfert lucratif au club saoudien d’Al Nassr dans le cadre d’un accord qui marque un tournant pour le football au Moyen-Orient, mais qui verra l’une des plus grandes stars européennes disparaître de la scène d’élite du sport.

Al Nasr posté une photo sur les réseaux sociaux du quintuple Ballon d’Or tenant le maillot de l’équipe après que Ronaldo a signé un accord jusqu’en juin 2025, le club saluant cette décision comme “l’histoire en devenir”.

“C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à obtenir un succès encore plus grand, mais inspirera notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes”, a écrit le club.

Cela donne également à Ronaldo, 37 ans, un énorme salaire dans ce qui pourrait être le dernier contrat de sa carrière. Les médias ont affirmé que la star portugaise pourrait gagner jusqu’à 200 millions de dollars par an grâce à cet accord, ce qui ferait de lui le joueur de football le mieux payé de l’histoire.

Ronaldo a déclaré dans un communiqué qu’il était “impatient de découvrir une nouvelle ligue de football dans un autre pays”.

“J’ai la chance d’avoir gagné tout ce que je voulais gagner dans le football européen et je sens maintenant que c’est le bon moment pour partager mon expérience en Asie”, a ajouté l’attaquant.

Bien que la signature soit un énorme coup de pouce pour le football du Moyen-Orient, elle alimentera également le débat sur l’utilisation par l’Arabie saoudite du soi-disant «sportswashing» pour renforcer l’image du pays à l’échelle internationale. Le fonds souverain d’Arabie saoudite possède l’équipe de Premier League Newcastle, et le pays envisage d’organiser la Coupe du monde 2030.

Ronaldo avait été agent libre après la résiliation de son contrat par Manchester United à la suite d’une interview télévisée explosive dans laquelle il critiquait le manager Erik ten Hag et les propriétaires du club après avoir été à plusieurs reprises mis au banc et même temporairement suspendu par le club.

Il sort également d’une Coupe du monde décevante où il a été mis au banc lors des huitièmes de finale et a quitté le terrain en larmes après la défaite du Portugal en quarts de finale contre le Maroc.

Et après une carrière riche en histoire qui l’a vu remporter la Ligue des champions avec United et le Real Madrid, ainsi que des titres de champion et de coupe en Angleterre, en Espagne et en Italie, il va maintenant apparemment voir les dernières années de sa carrière loin des projecteurs de meilleur football européen.

Alors que l’Arabie saoudite a remporté sa plus grande victoire internationale au football lors de la Coupe du monde au Qatar le mois dernier lorsqu’elle a battu l’éventuelle championne argentine lors de son premier match de phase de groupes, la ligue nationale compte peu d’autres stars et n’est pas regardée par un grand public international.

___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press