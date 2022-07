Cristiano Ronaldo fait le retour de Man United contre Rayo Vallecano

Cristiano Ronaldo est revenu dans le onze de départ de Manchester United pour son match amical de pré-saison contre Rayo Vallecano à Old Trafford dimanche.

Les nouvelles recrues Lisandro Martinez et Christian Eriksen ont également été nommés dans une équipe très différente de celle qui a perdu 1-0 contre l’Atletico Madrid samedi. Raphael Varane a été nommé capitaine tandis que Tom Heaton, Donny van de Beek et Alex Telles ont également figuré aux côtés des jeunes Ethan Laird, Tahith Chong et Alejandro Garnacho.

– Marcotti : pourquoi Ronaldo devrait rejoindre le Real Madrid

– Dawson: gagnants et perdants de la pré-saison de Man United

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Ronaldo a raté la tournée de United en Thaïlande et en Australie après s’être vu accorder un congé pour des raisons personnelles.

Pendant son absence, les spéculations sur l’avenir de l’international portugais à United étaient nombreuses et ESPN a rapporté qu’il voulait partir pour jouer au football en Ligue des champions.

Cependant, Ronaldo, qui a un an à courir sur son contrat avec United, a repris l’entraînement mardi. Il était accompagné de son agent, Jorge Mendes, et s’est entretenu avec le nouveau manager de United, Erik ten Hag.

📋 Présentation de l’actualité de l’équipe du jour…#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 31 juillet 2022

Samedi, après la défaite 1-0 contre l’Atletico Madrid, Ten Hag a confirmé que Ronaldo serait dans l’équipe de United pour affronter Rayo, ce que Ronaldo avait déjà laissé entendre lorsqu’il a posté sur Instagram : “Dimanche, le roi joue”.

Ten Hag a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait hâte de travailler avec Ronaldo, qui était leur meilleur buteur la saison dernière avec 24 buts toutes compétitions confondues.

United, cependant, a terminé sixième de la ligue pour manquer la qualification de la Ligue des champions et jouera dans la Ligue Europa de deuxième niveau cette saison.

L’Atletico Madrid et le Bayern Munich se sont tous deux publiquement distancés d’un déménagement pour l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus. Un autre prétendant signalé, Chelsea, a également exclu un accord, ont déclaré des sources à ESPN.