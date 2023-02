Cristiano Ronaldo fait don d’un maillot signé qui sera vendu aux enchères pour le soulagement du tremblement de terre en Turquie

Plus de 7 800 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie après que deux puissants tremblements de terre ont frappé les deux pays lundi soir. Un séisme de magnitude 7,8 a d’abord frappé la ville méridionale de la province turque de Kahramanmaras et a été suivi d’un tremblement de magnitude 7,5 quelques heures plus tard.

Les sauveteurs continuent de lutter contre des conditions extrêmes pour retrouver des survivants dans les décombres. L’aide afflue du monde entier tandis que le président turc Recep Tayyip a déclaré l’état d’urgence de trois mois dans 10 provinces du sud-est.

Le monde du football fait également sa part pour aider les personnes touchées par cette tragédie massive.

Le footballeur turc Merih Demiral sur Twitter a révélé que l’icône du football Cristiano Ronaldo fera don d’un maillot signé qui sera vendu aux enchères avec l’argent récolté pour les efforts de secours.

“Je viens de parler avec @Cristiano. Il a dit qu’il était très triste de ce qui s’est passé en Turquie. Nous mettons aux enchères le maillot dédicacé de Ronaldo dans ma collection. Tous les profits de la vente aux enchères seront utilisés dans la zone du tremblement de terre. @ahbap sera donné”, a tweeté Demiral.

