Cristiano Ronaldo explique enfin la signification de sa célébration de but emblématique « Siu »

Cristiano Ronaldo et sa célébration « Siu » sont devenus un phénomène international ces dernières années, les gens adoptant le cri à divers moments dans des contextes aléatoires sur une base quasi quotidienne.

L’attaquant portugais a d’abord crié « Siu » lors de la cérémonie de remise des prix du Ballon d’Or 2014, et depuis lors, il a pris sa propre vie. Signifiant simplement « oui » en portugais, Ronaldo avait précédemment expliqué que cela provenait d’un match amical de pré-saison contre Chelsea en 2013.

Maintenant, cependant, il a expliqué ce qu’il pense vraiment de la célébration emblématique.

Résultats en direct L’ambassadeur officiel de la marque mondiale, Cristiano Ronaldo, a déclaré: « Cela semble être devenu son propre phénomène mondial – et j’aime quand je vois d’autres joueurs le faire, ou que les gens m’envoient des vidéos de personnes dans d’autres sports le faisant ou de petits enfants le faisant – c’est super.

« Cela signifie oui – très simple mais le signifiant fortement! »

Jouant désormais pour Al-Nasrr en Arabie saoudite, Ronaldo est également enthousiasmé par l’avenir du football dans le pays, notamment avec les arrivées de joueurs tels que Karim Benzema et N’Golo Kante ces dernières semaines.

« Cela ne m’a pas surpris, mais cela me rend vraiment heureux de voir des gens du monde entier regarder maintenant la Saudi Pro League. Je pense que la ligue continuera à se développer et que de nombreux autres joueurs des ligues européennes viendront ici pour jouer.

« Les fans ici ont été incroyables avec moi pour m’accueillir, et ceux qui me suivent pour continuer ce voyage incroyable. Chaque ligue et chaque pays est différent et je suis très fier d’avoir connu trois ligues différentes en Europe (et d’avoir remporté des titres dans toutes ).

« La plus grande différence que j’ai trouvée en Arabie saoudite est évidemment la chaleur et l’adaptation des horaires pour s’entraîner plus tard dans la journée quand il fait plus frais. Mais je m’y suis vraiment habitué maintenant. »

