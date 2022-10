Cristiano Ronaldo exclu de Man United se battant contre City “par respect”

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a laissé Cristiano Ronaldo sur le banc lors de la défaite 6-3 contre Manchester City par “respect” pour l’attaquant, a-t-il déclaré.

Ronaldo était un remplaçant inutilisé au stade Etihad malgré le fait que United se soit retrouvé mené 4-0 à la mi-temps.

Victor Lindelof, Anthony Martial, Fred, Casemiro et Luke Shaw ont tous quitté le banc devant Ronaldo, Ten Hag insistant par la suite sur le fait que le joueur de 37 ans ne méritait pas d’être humilié par les champions de Pep Guardiola.

“Je ne le ferais pas venir par respect pour Cristiano, pour sa grande carrière”, a déclaré Ten Hag.

“L’autre chose était l’avantage que je pouvais apporter à Anthony Martial. Il a besoin des minutes, mais je ne veux pas le souligner comme ça.”

Phil Foden et Erling Haaland ont tous deux réussi des tours du chapeau alors que City a mis fin à la série de quatre victoires consécutives de United en Premier League.

Cristiano Ronaldo n’a été titularisé qu’une seule fois pour Manchester United en Premier League cette saison. Photo de Laurence Griffiths/Getty Images

Martial est sorti du banc pour marquer deux fois après qu’Antony en ait retiré un en seconde période, mais Ten Hag a déclaré que les dégâts avaient été causés au cours d’une première mi-temps désastreuse et a accusé ses joueurs d’avoir montré la mauvaise attitude dès le coup d’envoi.

“C’est assez simple, c’est un manque de conviction”, a ajouté Ten Hag.

“Quand vous ne croyez pas sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner de matchs; c’est inacceptable. Nous devenons indisciplinés pour suivre les règles et vous vous faites marteler, c’est arrivé aujourd’hui.

“Tout le crédit revient à City, mais cela n’a rien à voir avec City, notre performance n’était pas bonne. Cela avait à voir avec la conviction en tant qu’individus et en tant qu’équipe.

“Dès la première minute, je l’ai ressenti, et à la mi-temps, nous avons changé les choses et nous avons changé d’attitude.

“En ce moment, je ne peux pas penser aux points positifs. Nous avons laissé tomber nos fans, nous nous sommes laissés tomber et nous sommes extrêmement déçus.”

Pendant ce temps, City a prolongé son début de saison sans défaite et a maintenant marqué 29 buts en seulement huit matches de championnat.

Guardiola a insisté sur le fait qu’il y avait encore place à l’amélioration, mais a félicité Haaland après que le Norvégien ait amélioré son record cette saison à 17 buts en seulement 11 matchs.

“La qualité que nous avons à ses côtés l’aide à marquer des buts”, a déclaré Guardiola. “Mais ce qu’il a fait, je ne lui ai pas appris une seule fois. Quand le ballon est juste et qu’il attaque la surface, comment il se déplace derrière le défenseur central loin de l’action, il a un instinct incroyable que le ballon arrivera là et ça vient de sa maman et de son papa, il est né avec ça et juste pour l’aider à produire plus de buts.

“Ce que j’aime dans la dernière période du match, c’est qu’il est impliqué. Il a dit: ‘Je préfère toucher le ballon cinq fois et marquer cinq buts.’ Je n’aime pas ça, je veux qu’il touche de plus en plus le ballon, alors il est devenu footballeur pour marquer des buts.

“J’aime le fait qu’il participe davantage aux situations, mais n’oubliez pas que son plus grand talent est de mettre le ballon dans le filet.”