Cristiano Ronaldo et sa petite amie Georgina Rodriguez ont le cœur brisé alors que leur chat Pepe de 2600 £ de généalogie frappé en voiture à Turin

CRISTIANO Ronaldo et sa petite amie ont été désemparés après que leur chat de 2600 £ de pedigree ait failli être tué par une voiture.

Pepe, l’animal chauve et chauve Sphynx, a été écrasé après s’être échappé de la maison de luxe de Turin que l’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid partage avec sa superbe petite amie.

La mannequin et influenceuse Georgina Rodriguez a eu le cœur brisé après que la chatte sans poils ait été gravement blessée dans la collision.

Pepe aurait été mis dans un jet privé à destination de Madrid pour poursuivre sa convalescence après une période de touch-and-go dans l’unité de soins intensifs d’un vétérinaire.

L’étrange moggie est devenu une star des sites Instagram à succès du couple avant son accident après avoir rejoint la famille il y a un peu plus de deux ans.

Il a profité de vacances de luxe avec le couple fastueux et a eu son premier goût du jet Gulfstream G200 de 37 millions de livres sterling par an, l’idole de la Juventus Cristiano, bien avant l’accident.

L’attaquant de la Juventus, âgé de 36 ans, a déjà été filmé en train de gambader avec Pepe – du nom d’un coéquipier brésilien – dans son caleçon pendant que son partenaire massait les muscles de ses mollets.

Georgina a déclenché des rumeurs de grossesse en mai dernier en habillant le chat comme un bébé et en le photographiant en train d’être embrassé par le fils de Cristiano, Mateo, âgé de trois ans.

‘TERRIBLE SCARE’

La superbe brune a laissé le chat sortir du sac lors de la collision de voiture dans une interview avec le magazine espagnol Instyle, en disant: « Pepe nous a fait une terrible peur.

« Il s’est échappé de chez lui et a été écrasé.

«Il était proche de la mort et après un mois et demi en soins intensifs chez le vétérinaire, nous avons décidé que ma sœur Ivana devrait s’en occuper.

« Pepe est maintenant en Espagne en convalescence. »

Georgina, qui a une fille de trois ans avec Cristiano appelée Alana Martina et est la maman au jour le jour de ses trois autres enfants, a ajouté: « Les plus jeunes ne comprenaient pas que Pepe était malade et voulaient jouer avec lui. .

«Maintenant, il est entre de bonnes mains.

Ronaldo a plaisanté sur le fait que le moggie avait l’air encore plus effrayant que son ancien coéquipier de United, Roy Keane, lorsqu’il a pris livraison de l’animal en novembre 2018.

Georgina a présenté le nouvel ajout à la famille à ses 23 millions de fans Instagram en publiant une photo de celui-ci regardant son haut décolleté et en disant: « Pepe vous souhaite une bonne journée. »

Les chats Sphynx ont été élevés pour la première fois au Canada dans les années 60, lorsqu’un chaton mutant sans poils appelé Prune est né parmi une portée à fourrure normale.