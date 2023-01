Cristiano Ronaldo et sa famille bénéficient d’un accès exclusif au parc d’attractions temporairement fermé au public

Cristiano Ronaldo a reçu un immense amour en Arabie saoudite depuis son arrivée dans ce pays du Moyen-Orient il y a quelques semaines. En fait, la star portugaise s’est vu accorder un statut spécial en Arabie saoudite après avoir déménagé à Al-Nassr. Le traitement VVIP de Ronaldo en Arabie saoudite a fait la une des journaux. Selon un récent rapport de Mundo Deportivo, un parc d’attractions à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, a été fermé pendant deux heures uniquement pour Cristiano Ronaldo et sa famille. Ce rapport montre que les autorités saoudiennes traitent Ronaldo avec beaucoup de respect. La légion de fans de Ronaldo serait certainement heureuse qu’un joueur d’une telle stature reçoive ce genre de traitement.

La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, a partagé plusieurs images réconfortantes sur son Instagram pour montrer comment sa famille a passé la journée au parc d’attractions Boulevard World à Riyad. Sur l’une de ses photos, Georgina peut être vue tenant trois gros jouets en peluche devant le manège Sky Loop. Selon certaines informations, ce manège est la plus longue montagne russe mobile du monde et atteint une hauteur maximale de 52 m et une vitesse de 110 km/h.

Dans une autre image, le plus jeune fils de Ronaldo, Mateo, peut être vu posant aux côtés de personnages de bandes dessinées comme Spider-Man, Hulk, Black Panther, Wolverine et Deadpool.

Cristiano Ronaldo a récemment conclu un déménagement historique à Al-Nassr dans le cadre d’un accord d’une valeur de 200 millions de dollars. Cet accord, qui le verra jouer pour l’équipe saoudienne jusqu’en juin 2025, fait de lui le footballeur le mieux payé au monde.

Les fans inconditionnels de Ronaldo attendent avec impatience les débuts de Ronaldo pour Al-Nassr. Cependant, le joueur de 37 ans a raté les deux premiers matchs nationaux d’Al Nassr après avoir été suspendu par la Football Association (FA) d’Angleterre pour avoir brisé le téléphone d’un fan après la défaite de Manchester United à Everton en avril 2022. Ronaldo sera vu à la tête de l’Arabie saoudite. All-Star XI lors d’un match amical contre le Paris Saint Germain de Lionel Messi le 19 janvier. Ce match à succès se jouera au stade King Fahd de Riyad, en Arabie saoudite. Le match devrait être un concours passionnant puisqu’il verra Ronaldo et Messi verrouiller les cornes après deux ans. Ils s’étaient affrontés pour la dernière fois en décembre 2020, lorsque la Juventus et Barcelone se sont affrontées en Ligue des champions.

