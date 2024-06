Cristiano Ronaldo et Luka Modrić montrent que l’âge n’est pas une frontière à l’Euro 2024

Agé de 39 ans et sur le point de disputer un sixième Championnat d’Europe, un record, la longévité de Cristiano Ronaldo au plus haut niveau du football défie presque toute croyance.

Luka Modrić a 38 ans, joue toujours pour le Real Madrid et devrait fournir le X Factor pour la Croatie lors de l’Euro en Allemagne, qui débutera le 14 juin.

Les meilleurs joueurs prolongent leur carrière plus longtemps, malgré le rythme et l’intensité accrus du jeu moderne.

Des niveaux plus élevés de condition physique et d’endurance sont exigés des athlètes, mais cela s’accompagne d’une expertise toujours améliorée dans la manière d’optimiser les performances.

« La science du sport a eu un impact sur la façon dont nous préparons le joueur moderne en termes d’alimentation, de nutrition, de style de vie et de programmes d’entraînement. » Tony Strudwick, un scientifique du sport avec plus de trois décennies d’expérience dans le football, a déclaré à l’Associated Press. « Nous sommes sortis des années 80 et 90 avec un niveau de professionnalisme accru. »

Strudwick a occupé des postes importants à Manchester United, Arsenal et en Angleterre et est actuellement directeur médical à West Bromwich Albion.

Il a travaillé avec Ronaldo à United lorsque l’attaquant portugais s’est imposé pour la première fois comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Il s’est simplement préparé au succès », a déclaré Strudwick. « J’ai dit il y a quatre ou cinq ans, connaissant le professionnalisme de Ronaldo, qu’il pouvait jouer jusqu’à 40 ans. Ce n’était pas un problème. »

A l’approche de son 40e anniversaire, Ronaldo ne montre aucun signe d’être prêt à abandonner. Et avec les progrès de la science du sport, la longévité atteinte par Ronaldo et Modrić pourrait devenir la norme.

Ce n’est pas tant que les athlètes ont changé physiquement au fil des ans, mais plutôt un changement de mentalité.

« Nous avons assisté à une sorte d’évolution du professionnalisme par opposition à une évolution de la génétique », a déclaré Strudwick. « Ce n’était pas que les joueurs n’étaient pas professionnels (dans le passé), ils ne savaient tout simplement pas ce qu’ils ne savaient pas.

« Les joueurs sont beaucoup plus surveillés en termes de responsabilité. »

Reportage de l’Associated Press.