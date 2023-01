Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’affronteront lors d’un match amical en Arabie saoudite, selon un rapport

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont disputé la Coupe du Monde de la FIFA pour la dernière fois au Qatar l’année dernière. Les fans et les adeptes du jeu voulaient désespérément assister à la bataille entre les deux piliers sur la plus grande scène de la Coupe du monde au Qatar.

Cependant, la sortie prématurée du Portugal du tournoi les a privés d’une chance en or de voir les deux grands de tous les temps se rencontrer lors d’un match de Coupe du monde. Eh bien, les spectateurs peuvent à nouveau s’attendre à voir une bataille scintillante entre ces deux-là alors que le Paris Saint-Germain (PSG) et l’Al-Nassr FC devraient s’affronter plus tard ce mois-ci.

Un rapport publié par Marca a affirmé que le club français devait se rendre en Arabie saoudite pour participer à un match amical contre un onze combiné des équipes Al Hilal et Al-Nassr. Le match devrait se jouer le 19 janvier. Il avait été initialement décidé que le match aurait lieu au début de l’année dernière, mais a dû être reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Les deux stars du football se sont jusqu’à présent rencontrées 36 fois sur le terrain.

Ronaldo est récemment devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du sport après avoir été signé par le club saoudien d’Al-Nassr. Ronaldo gagnerait désormais 200 millions de dollars par an. Ronaldo est devenu agent libre après la résiliation mutuelle de son contrat avec Manchester United. Le joueur de 37 ans a dû quitter Manchester United après avoir ouvertement critiqué l’équipe de Premier League lors d’une interview explosive.

Le club basé à Old Trafford a décidé de rompre les liens avec Ronaldo avant la rencontre d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec le Portugal. Ronaldo a mis fin à son deuxième passage à Manchester United après avoir marqué 27 buts pour l’équipe.

La campagne du quintuple vainqueur du Ballon d’Or pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 s’est malheureusement terminée après que le Portugal a été éliminé en quart de finale.

L’histoire était complètement différente pour Messi. L’attaquant du PSG a présenté un spectacle exceptionnel lors de l’événement phare pour guider l’Argentine vers son deuxième titre en Coupe du Monde de la FIFA. Messi a marqué sept buts et enregistré trois passes décisives pour remporter le Golden Ball Award à la Coupe du monde du Qatar. Le septuple Ballon d’Or est revenu à Paris pour s’entraîner au Parc des Princes, domicile du PSG.

