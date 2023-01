Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont fait le show à Riyad

Messi et Ronaldo sont désormais très éloignés l’un de l’autre en ce qui concerne l’endroit où ils jouent et où ils se dirigent, mais jeudi soir a été un rappel de ce dont ils sont tous les deux capables lorsqu’ils ont la chance de marquer. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

RIYAD, Arabie Saoudite – Si ce doit être la dernière fois que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se rencontrent sur le même terrain, au moins ils ont fait le show.

Jeudi soir, GOATS in the Gulf, un match d’exhibition entre une équipe de la saison de Riyad avec Ronaldo, nouvellement inscrit dans la Saudi Pro League, et le Paris Saint-Germain de Messi. Même si ce n’était pas tout à fait le Real Madrid contre Barcelone ou le Portugal contre l’Argentine, les deux anciens rivaux ont fait ce qu’ils ont fait tant de fois auparavant. Ils ont marqué des buts. Au final, Messi en a obtenu un et Ronaldo deux dans un match qui s’est terminé 5-4 contre le PSG, les deux joueurs étant remplacés après une heure.

– Rapport: Messi, Ronaldo marquent alors que le PSG remporte un match amical

Pour Messi, c’était une continuation de la forme qu’il a montrée en menant l’Argentine au succès à la Coupe du monde il y a à peine un mois. Pour Ronaldo, dont le dernier match s’est terminé en larmes alors que le Portugal a été éliminé par le Maroc en quarts de finale, c’était un rappel que malgré une séparation désordonnée de Manchester United et une période difficile au Qatar, il sait toujours marquer des buts. Il devrait en avoir beaucoup en Arabie saoudite à en juger par certains des défenseurs présentés et Al Nassr, son nouveau club, s’y attendra après avoir déboursé 200 millions de dollars par an pour ses services.

Ronaldo, nommé homme du match sans surprise, était la star du spectacle et assis sur le banc pendant les 30 dernières minutes, il a fait des bisous à la foule lorsqu’il a été montré sur les grands écrans du stade. Riant et plaisantant avec Sergio Ramos avant le match et arborant un large sourire alors qu’il sortait avant le coup d’envoi sous une vague de confettis argentés, il ne ressemblait pas à un homme mécontent de la récente tournure de sa carrière.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI, JAN. 19 (toutes les heures ET)

• Ceuta vs FC Barcelone (14h00)

• Villarreal vs Real Madrid (15h00) VENDREDI, JAN. 20 (toutes les heures ET)

• RB Leipzig contre Bayern Munich (14h25)

• Majorque contre Celta de Vigo (15h00)

• Burnley contre West Bromwich Albion (15 h)

• Club Tijuana contre Tigres (22h00)

Exactement un an plus tôt, Ronaldo partait pour United lors d’une victoire 3-1 à Brentford et à quelques semaines seulement de marquer des tours du chapeau en Premier League contre Tottenham et Norwich. Après avoir dit au revoir au football européen, il devra se contenter de quelques buts contre l’Ettifaq FC dimanche lorsqu’il fera enfin ses débuts pour Al Nassr. Si rien d’autre, Ronaldo sera adoré en Arabie Saoudite et les supporters portant une collection de maillots d’Al Nassr, United, Juventus et Portugal – portant tous son nom et le numéro 7 – ont applaudi chaque contact comme si chacun volait vers le net.

La première touche de Messi est entrée – brillamment mise en place par Neymar – après trois minutes, mais Ronaldo n’a pas mis longtemps à l’égaliser. Sautant pour diriger un coup franc flottant dans la surface de réparation, il a été claqué par l’ancien coéquipier du Real Madrid Keylor Navas et l’arbitre qatari Abdulrahman al Jassim a pointé l’endroit.

Bien qu’il ait besoin d’un traitement pour une lèvre coupée, Ronaldo a envoyé le ballon avec force à 12 mètres comme il l’a fait tant de fois auparavant avant de courir vers le coin pour son “Siu!” célébration, qui a été reproduite à l’unisson par la plupart de la foule au King Fahd International Stadium. Ronaldo un, Messi un. Avec les honneurs même, cela aurait été une façon appropriée de terminer la mi-temps, mais pendant les cinq dernières minutes, tout le monde a semblé oublier que c’était censé être un match d’exhibition.

Ronaldo a marqué deux fois pour l’équipe perdante contre le PSG, remportant les honneurs de l’homme du match pour ses efforts. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Tout d’abord, le défenseur du PSG Juan Bernat a été expulsé pour avoir éliminé Mohammed Kanno sur la ligne médiane. Ensuite, Marquinhos a marqué un tap-in pour porter le score à 2-1, avant que le PSG n’ait la chance de porter le score à 3-1 lorsque Neymar a reçu un penalty à la suite d’un examen VAR. Cependant, le Brésilien a frappé un penalty si faible que Mohammed Al Owais aurait pu contourner le but deux fois et le sauver quand même. Peut-être que Messi s’ennuie de prendre des pénalités après avoir marqué six buts, y compris des tirs au but, à la Coupe du monde.

Ce qui est certain, c’est que Ronaldo, approchant de son 38e anniversaire et fermement dans la dernière étape de sa carrière, ne s’ennuie pas de marquer des buts et avec quelques secondes à jouer à la fin de la première mi-temps, il a dépassé Ramos pour se diriger contre le poteau, puis tourner dans le rebond. Cue plus “Siu!” de lui et de la foule.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Au moment où Ronaldo et Messi – derniers sur le même terrain lorsque Barcelone a rencontré la Juventus en Ligue des champions en 2020 – ont été remplacés après 60 minutes, le score était de 4-3. Et malgré les caméras et les fans semblant déterminés à se concentrer davantage sur les bancs que sur le match à temps plein, le PSG et l’équipe de Riyad – composée de joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal – ont encore marqué.

Un match plein de buts s’est terminé 5-4, ce qui semblait approprié étant donné que les deux joueurs que tout le monde est venu voir ont plus de 1 600 buts entre eux. Partout où il y a Ronaldo ou Messi, il semble toujours y avoir des buts et ils ont livré comme prévu dans le désert.