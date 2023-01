Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez s’apprêtent à enfreindre la loi stricte de l’Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo est récemment devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du football après avoir signé un contrat lucratif avec le club de football saoudien Al-Nassr FC. Ronaldo n’a pas encore fait ses débuts pour Al-Nassr, mais son séjour en Arabie saoudite a déjà été embourbé dans la controverse. Ronaldo et sa petite amie de longue date Georgina Rodriguez sont sur le point d’enfreindre la loi saoudienne car ils ne sont pas encore mariés. Selon les lois saoudiennes, il est illégal de vivre sous le même toit sans être marié. Cependant, Ronaldo ne devrait pas être pénalisé. Les médias ont cité un rapport réalisé par une agence de presse espagnole EFE, qui a publié les opinions de deux avocats sur la question.

« Bien que les lois interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont commencé à fermer les yeux et ne poursuivent personne. Bien sûr, ces lois sont utilisées lorsqu’il y a un problème ou un crime”, a déclaré un avocat.

“Les autorités saoudiennes aujourd’hui ne s’immiscent pas dans cette affaire [in the case of foreigners]mais la loi interdit toujours la cohabitation hors mariage”, a déclaré l’autre avocat.

Pour en revenir aux développements sur le terrain, Cristiano Ronaldo devra attendre un peu pour faire ses débuts pour Al-Nassr. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or purge actuellement une suspension de deux matches. Ronaldo a été frappé d’une interdiction par la Football Association (FA) en novembre. Ronaldo s’est également vu infliger une amende de 50 000 £ après que le joueur de 37 ans eut frappé un téléphone de la main d’un fan après la défaite 1-0 de Manchester United contre Everton à Goodison Park.

Cristiano Ronaldo, suite à son entretien explosif avec Piers Morgan, a dû quitter son ancien club de Manchester United avant le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Portugal. L’ancien attaquant du Real Madrid a finalement quitté l’équipe de Premier League par consentement mutuel.

Cristiano Ronaldo a terminé son deuxième passage à Manchester United après avoir trouvé le fond du filet 27 fois. Il avait rejoint l’équipe basée à Old Trafford avant la saison 2021-22. Ronaldo est devenu le meilleur buteur de Manchester United lors de la saison 2021-22. Et Ronaldo est maintenant prêt à lancer la nouvelle année en tant que joueur d’Al-Nassr. Il a été dévoilé mardi en tant que footballeur d’Al-Nassr.

