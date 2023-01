Cristiano Ronaldo est sur le point de signer avec le MLS Club Sporting Kansas City, selon un rapport

Cristiano Ronaldo a récemment signé un contrat de deux ans et demi avec le club de football saoudien Al Nassr. Cet accord lucratif fera désormais de Ronaldo le joueur le mieux payé de l’histoire du football.

Cependant, l’histoire aurait très bien pu être différente. Il est maintenant rapporté que le club saoudien n’était pas le seul en lice pour signer Ronaldo, et un club de la Major League Soccer (MLS) était sur le point de remporter le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. Plusieurs rapports suggèrent que le club de football américain Sporting Kansas City avait exprimé son désir de signer Ronaldo.

Le Sporting Kansas City essayait vraiment de signer Cristiano Ronaldo. SKC a tenu une réunion avant l’interview de Morgan puis une autre avec des discussions concrètes sur les perspectives de CR7 jouant à Kansas City commercialement 🇵🇹🇺🇸 #MLSLe package salarial était énorme mais Ronaldo a décidé de déménager à Al Nassr. pic.twitter.com/W3SEuZVyI2 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 31 décembre 2022

Le président du Sporting Kansas City, Rob Heineman, a également retweeté un message confirmant que l’équipe de la MLS était effectivement en pourparlers avec Ronaldo.

Plusieurs @MLS les équipes se sont renseignées sur Ronaldo et son avenir mais 1 équipe était déjà à la table : @SportingKC Leur offre était si convaincante que l’équipe de Ronaldo a eu plusieurs réunions avec SKC avant de conclure l’accord saoudien. Le paquet (salaire/commercial) était dit « très proche ». #MLS—Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 31 décembre 2022

L’avenir de Ronaldo à Manchester United est devenu incertain après que le joueur de 37 ans s’en soit pris ouvertement au club de Premier League lors d’une interview avec Piers Morgan. Ronaldo a finalement quitté Manchester United en octobre 2022 par consentement mutuel.

Auparavant, Ronaldo avait retrouvé Manchester United avant la saison 2021-22. Cependant, son deuxième passage à Old Trafford ne s’est pas avéré fructueux. Ronaldo a réussi à devenir le meilleur buteur de Manchester United lors de la saison 2021-22, mais il n’a pas pu guider les Red Devils vers un titre. Il a terminé la saison 2021-22 avec 18 buts en Premier League et trois passes décisives. Au total, Ronaldo a trouvé le fond du filet 27 fois après avoir disputé 54 matchs lors de son deuxième passage à Manchester United.

Et maintenant, Ronaldo est prêt à lancer sa carrière en club en Arabie saoudite. Ronaldo avait récemment expliqué la raison de son transfert à Al Nassr.

“Je suis ravi de découvrir une nouvelle ligue de football dans un pays différent. La vision de ce qu’Al Nassr fait et développe en Arabie Saoudite à la fois en termes de football masculin et féminin est très inspirante. Nous pouvons voir d’après la récente performance de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde que c’est un pays avec de grandes ambitions footballistiques et beaucoup de potentiel », aurait déclaré Ronaldo après avoir signé pour Al Nassr.

Al Nassr revendique actuellement la première place de la Pro League nationale et l’équipe saoudienne sera la cinquième équipe de Ronaldo dans le football de club.

