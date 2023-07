« Cristiano Ronaldo est là-bas et il ne veut pas de moi »: l’ancien joueur de la Juventus pourrait déménager en Arabie saoudite

L’ancien ailier de la Juventus Juan Cuadrado a déclaré qu’il avait toujours la passion de jouer au plus haut niveau et a affirmé que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo ne voulait pas de lui à Al Nassr. Le contrat de Cuadrado à la Juventus a expiré la semaine dernière et est disponible sur le marché des transferts en tant qu’agent libre.

L’ailier colombien a récemment eu 35 ans et a déclaré qu’il était fier de son passage à la Juventus, mais a suggéré qu’il ne pensait pas jouer aussi longtemps à la Juventus.

Lire aussi | Le Paris Saint-Germain signe Lucas Hernandez du Bayern Munich

« Je suis fier et peut-être que certains commencent à peine à réaliser ce que signifiait mon passage à la Juventus », a déclaré AS en Colombie.

« Je ne peux que remercier Dieu d’avoir joué pendant huit ans à ce niveau. J’en rêvais, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça, y passer autant de temps.

Il souhaite également que d’autres joueurs colombiens laissent un tel héritage dans de grands clubs italiens comme la Juventus et Milan.

« J’espère qu’à l’avenir, les Colombiens qui iront à la Juventus et à Milan pourront également laisser ce genre d’héritage. Cela me remplit de fierté », a-t-il ajouté.

Parlant de son avenir, Cuadrado a déclaré qu’il avait toujours la passion de concourir à un niveau élevé.

« En ce moment, j’ai toujours la passion et j’aime concourir », a-t-il ajouté.

Il a également parlé du déménagement potentiel en Arabie saoudite et a fait une déclaration audacieuse à propos de son ancien coéquipier Ronaldo qui a rejoint Al Nassr la saison dernière.

« En plus, Ronaldo est là-bas et il ne veut pas de moi ! », a-t-il ajouté.

Lire aussi | Jouer pour le PSG n’aide pas beaucoup car c’est une équipe qui divise : Kylian Mbappe

Le joueur de 35 ans a déclaré que ses agents avaient eu des discussions en Europe et qu’ils analysaient ce qui devrait être le déménagement idéal pour lui d’ici.

«Je suis très détendu, pensant à ce qui est le mieux, demandant à Dieu de l’aide pour ces décisions. Mon agent Andrey Martinez était en Europe et vient d’arriver pour me parler de diverses situations. Évidemment, il y a des options et nous analyserons laquelle est la meilleure », a-t-il ajouté.