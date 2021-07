Cristiano Ronaldo est « idiot, malade », déclare Florentino Perez dans une nouvelle fuite audio

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, est à nouveau sous scanner car quelques bandes audio de lui ont été divulguées où il peut être entendu ridiculiser l’ancien attaquant du club Cristiano Ronaldo et le manager Jose Mourinho. Ce nouvel enregistrement audio intervient juste un jour après son légendes du club d’attaque audio Iker Casillas et Raul Gonzalez a également été divulgué aux médias.

Dans le nouvel audio, Perez a qualifié Ronaldo d' »idiot » et d' »homme malade » et a déclaré que Mourinho avait un « ego terrible », selon le Daily Mail. Alors que l’audio contre Casillas et Raul datait de 2006, ce nouvel audio est une conversation de 2012.

La conversation sur Ronaldo et Mourinho a été révélée par El Confidencial.

Dans l’audio, Perez dit à propos de Ronaldo : « Il est fou. Ce type est un idiot, un homme malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il n’est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu’il fait. »

Ronaldo avait rejoint le Real Madrid en provenance de Manchester United en 2009 pour un montant alors record de 80 millions de livres et est devenu le meilleur buteur de tous les temps du club et les a aidés à remporter quatre titres en Ligue des champions. À Madrid, Ronaldo a également remporté quatre Ballon d’Or.

« Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l’entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité », a déclaré Perez dans l’audio.

« Mourinho est un idiot. Ce n’est pas qu’il ne veut pas jouer. Eh bien, il est un peu anormal. Il conduit sans permis. Cela dit, il a été submergé par la pression. »

Mardi, l’audio de Perez qualifiant Casillas et Raul de fraudes a été divulgué à la suite de quoi il a publié une déclaration disant: «Compte tenu des informations diffusées dans El Confidencial, dans lesquelles des phrases qui m’ont été attribuées sont rapportées, je pense qu’il est nécessaire de clarifier. Les phrases reproduites sont prononcées dans des conversations enregistrées clandestinement par M. José Antonio Abellan, qui tente de les vendre depuis de nombreuses années sans succès.

« Il est surprenant maintenant que, malgré le temps qui s’est écoulé, le journal El Confidencial les rapporte aujourd’hui.

« Ce sont des phrases simples de conversations tirées du contexte général dans lequel elles se produisent.

« Pour qu’ils soient reproduits maintenant, après tant d’années depuis que ces conversations ont eu lieu, je comprends en raison de ma participation en tant que l’un des promoteurs de la Super League.

« J’ai remis le dossier entre les mains de mes avocats, qui étudient les actions possibles à entreprendre. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici