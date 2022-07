Cristiano Ronaldo: Erik ten Hag insiste sur le fait que l’attaquant de Manchester United n’est même pas près d’être en forme | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo est loin derrière le reste de l’équipe de Manchester United en termes de condition physique, a déclaré Erik ten Hag, avec des matchs nécessaires pour mettre l’attaquant à niveau.

Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont rencontré United à Carrington mardi, mais sa position reste inchangée et il veut jouer pour un club en Ligue des champions et remporter des trophées majeurs.

United ne veut pas qu’il parte, cependant. L’international portugais, qui a encore un an sur son contrat avec United, n’a pas rejoint l’équipe pour sa tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie et n’a pas été inclus dans l’équipe pour la défaite amicale 1-0 de samedi face à l’Atletico Madrid à Oslo.

Il a suggéré sur Instagram qu’il participerait au dernier match amical de pré-saison de United contre Rayo à Old Trafford, en disant: “Dimanche, le King joue”.

“Demain, il sera dans l’équipe”, a déclaré Ten Hag à Viaplay après la défaite de son équipe. “Nous verrons combien de temps il pourra jouer”

“Je ne peux pas dire en ce moment (à quel point il est en forme). Il n’est pas au niveau du reste de l’équipe car il a raté beaucoup de semaines. Mais il a besoin de matchs et il a besoin d’entraînement, beaucoup.”

Ses options potentielles ailleurs sont limitées. Chelsea n’est plus une option, tandis que le Bayern Munich et l’Atletico ont semblé s’exclure publiquement cette semaine.

Les supporters de l’Atletico ont affiché une bannière indiquant “CR7 n’est pas le bienvenu” lors d’un match amical de pré-saison mercredi.

Ronaldo est-il à court d’options ?

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

“Comme nous l’avons vu sur Instagram, Ronaldo est resté en forme, donc Manchester United ne s’inquiète pas de sa forme physique ou de son niveau physique ; c’est l’un des joueurs les plus en forme du football mondial.

“En fin de compte, Ronaldo a déclaré son désir de quitter Old Trafford, mais il manque d’options, et il semble qu’il va devoir rester. Peut-être qu’il essaiera de le faire basculer là où la réduction de salaire de 25% dans son contrat le fera. être renoncé par United, peut-être qu’il veut manœuvrer et muscler un nouvel accord, nous devrons attendre et voir.Mais il ne semble pas que Stamford Bridge soit sur ses cartes.

“Chelsea s’est éloigné d’un accord pour Ronaldo, tout comme le Bayern Munich, Naples et de nombreux autres clubs d’élite auxquels Jorge Mendes, qui est l’agent de Ronaldo, a tenté de le vendre.

“Une offre de l’Arabie saoudite est astronomique mais finalement, elle ne donne pas à Cristiano Ronaldo ce qu’il veut, c’est-à-dire cet héritage. Il veut atteindre des records en Ligue des champions qu’il pense que personne d’autre ne pourra atteindre à l’avenir.

“Il veut signer au plus haut niveau absolu. Maintenant, il semble de plus en plus qu’il devra rester à Manchester United car il n’y a pas de mordeurs des grands clubs.”

United n’abandonne pas De Jong | Ouvert aux offres Bailly

United n’abandonne pas la signature du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jonget sont à l’aise avec le large accord qu’ils ont avec Barcelone – d’une valeur de 72 millions de livres sterling, y compris les modules complémentaires.

Le club aura son propre délai pour conclure un accord avant d’activer des mouvements pour d’autres cibles. Sky Sports Nouvelles a été informé que United gardait des alternatives “au chaud” si un accord pour De Jong ne se matérialisait pas.

United s’est également intéressé à l’attaquant de l’Ajax Antoine dans cette fenêtre de transfert mais pas au prix que l’Ajax veut.

Le club est ouvert aux offres pour les défenseurs Éric Bailly et Alex Telles.

Il y a eu de l’intérêt de Fulham, Trabzonspor et de la Serie A pour Bailly. United préférerait une vente ou au moins un prêt avec obligation d’achat.

Le temps de jeu de Telles sera encore plus limité la saison prochaine suite aux arrivées de Tyrell Malacia et Lisandro Martinez, mais il n’y a pas encore d’offres concrètes.

