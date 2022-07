Cristiano Ronaldo: Erik ten Hag dit que l’attaquant de Manchester United est dans ses plans et n’est pas à vendre | Nouvelles du football

Erik ten Hag dit que Cristiano Ronaldo est dans ses plans de Manchester United pour la saison à venir.

United est prêt à écouter les offres de Ronaldo cet été, Sky Sports Nouvelles comprend, mais la position publique du club est restée qu’il n’est pas à vendre.

Ronaldo ne fera pas partie de la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie en raison de “problèmes personnels”, a déclaré Ten Hag lundi.

Mais le patron de United a ajouté : “Nous planifions avec Ronaldo pour cette saison – c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui.”

Lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo voulait partir, Ten Hag a répondu : “Il ne me l’a pas dit. J’ai lu, mais comme je l’ai dit, Cristiano n’est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble.

“J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne se pose. J’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une très bonne conversation.”

L’attaquant de 37 ans est revenu à Old Trafford l’été dernier dans un changement de choc de la Juventus et il lui reste encore une saison sur son contrat.

Sky Sports Nouvelles a été informé que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, a passé les dernières semaines à vendre “l’effet Cristiano” aux clubs après avoir compilé un dossier sur l’immense parrainage, les médias sociaux et l’influence des “nouveaux marchés” de son client.

Le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, fait partie des dirigeants à écouter le terrain et envisage de déménager, les Bleus ayant également discuté d’un déménagement pour l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar.

Le Bayern Munich, Barcelone et Naples ont également été engagés avec Mendes.

Le dilemme de Ronaldo : était-il à blâmer ?

Peter Smith de Sky Sports :

Cristiano Ronaldo a été nommé joueur du mois d’avril en Premier League. Il avait marqué cinq buts en quatre matchs, dont un triplé. Mais au cours de ce mois, Manchester United n’a remporté qu’un seul match sur six.

Ronaldo a également été nommé dans l’équipe de Premier League de l’année. United a terminé la saison avec des défaites consécutives contre Brighton et Crystal Palace. Sixième et sans trophée. C’était leur pire performance en championnat en 32 ans.

Alors que son équipe pataugeait, Ronaldo – à 37 ans, il ne faut pas l’oublier – a tout de même trouvé le moyen de s’imposer.

L’individuel et le collectif. C’est le dilemme de Ronaldo.

Lire la fonctionnalité complète ici

Calendrier de Man Utd: les débuts de Ten Hag suivis du choc de Liverpool sur Sky

Crystal Palace accueille Arsenal lors de la soirée d’ouverture





Le premier match de Premier League d’Erik ten Hag en tant que manager de Manchester United sera contre Brighton à Old Trafford, en direct sur Sports du ciellors du Super Sunday d’ouverture de la saison 2022/23.

Après avoir affronté les Seagulls de Graham Potter le dimanche 7 août, en direct sur Sports du ciel, United se rendra à Brentford le samedi suivant avant d’accueillir ses rivaux Liverpool dans un affrontement à succès en début de saison sur Football du lundi soir22 août. Ces deux jeux sont également en direct sur Sports du ciel.

Le voyage de United au stade Etihad pour le premier derby de Manchester de la saison le 1er octobre donne le coup d’envoi d’un mois intimidant qui voit l’équipe de Ten Hag se rendre à Everton et Chelsea et accueillir Tottenham, Newcastle et West Ham.

Le dernier match avant la pause de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Fulham le week-end du 12/13 novembre. United revient ensuite à l’action le lendemain de Noël à Fulham.

2023 sera inauguré par un match à domicile contre le promu Bournemouth. Les champions de Premier League Manchester City seront les prochains à Old Trafford le 14 janvier, le voyage de retour à Anfield le 4 mars, tandis que United conclura sa saison à domicile contre Fulham le 28 mai.

