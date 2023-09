Cristiano Ronaldo épargné alors que l’homme du Real Madrid CLAQUE les stars de la Pro League saoudienne pour avoir agi « contre le football »

Toni Kroos a visé la pléthore de joueurs qui ont troqué l’Europe pour la Saudi Pro League – mais il n’a pas critiqué l’ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Des joueurs comme Neymar, Karim Benzema et Riyad Mahrez ont tous accepté des offres lucratives de l’État du Golfe cet été – et l’afflux de talents ne s’arrêtera pas encore, la fenêtre de transfert de la Saudi Pro League ne se fermant que le 20 septembre.

Et Kroos s’est dit déçu des motivations de certains joueurs partis au Moyen-Orient ces derniers mois.

Dans une interview avec Sports Illustrated Allemagnele vainqueur de la Coupe du monde 2014 a expliqué :

« Chacun doit prendre cette décision pour lui-même, comme Cristiano Ronaldo [who joined Al-Nassr in January following his departure from Manchester United]qui a décidé de le faire vers la fin de sa carrière.

« Mais cela devient très difficile lorsque des joueurs qui sont au milieu de leur carrière et qui ont les qualités nécessaires pour jouer dans les meilleurs clubs européens décident de procéder à de tels changements.

« Et puis on dit que c’est une décision sportive ambitieuse d’y aller, mais la vérité est que tout est une question d’argent. En fin de compte, c’est une décision pour l’argent – ​​et contre le football. Et à partir de là, ça commence à cela devient difficile pour le football que nous connaissons et aimons tous. »

Quant à Kroos, qui aura 34 ans en janvier prochain, son contrat actuel avec le Real court jusqu’à l’été prochain – qui marquera une décennie depuis son arrivée au Bernabeu après avoir quitté le Bayern Munich.

