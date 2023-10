Cristiano Ronaldo en tête de la liste Forbes des footballeurs 2023

Cristiano Ronaldo est le footballeur le mieux payé au monde en 2023, gagnant plus que Lionel Messi et Neymar au cours des 12 derniers mois. selon Forbes.

Ronaldo, que Forbes classe également comme l’athlète le mieux payé de tous les sports, est en tête de liste avec des gains totaux attendus de 260 millions de dollars.

Le contrat de l’attaquant portugais avec le club saoudien d’Al Nassr, qu’il a rejoint en provenance de Manchester United en janvier, est estimé à 200 millions de dollars, tandis que son portefeuille de soutien, qui comprend des joueurs comme Nike et Jacob & Co, est estimé à 60 millions de dollars par an. selon Forbes.

Lionel Messi était classé deuxième sur la liste avec des revenus totaux attendus de 135 millions de dollars, stimulés par son transfert au club MLS de l’Inter Miami.

Messi est le premier joueur de la MLS à figurer dans le top 10 depuis David Beckham en 2012.

L’attaquant brésilien Neymar complète le top trois avec 112 millions de dollars de gains totaux après avoir signé pour Al Hilal dans la Saudi Pro League en août.

Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United pour rejoindre le club saoudien d’Al Nassr en Pro League en janvier. FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

L’influence de la Saudi Pro League est clairement visible dans la liste Forbes avec quatre joueurs (Ronaldo, Neymar, Karim Benzema et Sadio Mané) parmi les 11 meilleurs joueurs mondiaux.

Selon Forbes, les revenus combinés des quatre joueurs de la Saudi Pro League représentent plus de la moitié des 995 millions de dollars gagnés collectivement par les 11 joueurs de la liste des riches.

Kylian Mbappé arrive en deuxième position du classement, juste derrière son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain Neymar, avec des gains totaux de 110 millions de dollars.

Erling Haaland de Manchester City était le joueur de Premier League le mieux payé avec un revenu annuel total supérieur à ceux de Mohamed Salah de Liverpool et de son coéquipier Kevin De Bruyne.

Forbes a déclaré que ses chiffres sur les revenus sur le terrain incluent tous les prix, salaires et primes gagnés au cours des 12 derniers mois, tandis que les revenus hors terrain sont une estimation des accords de sponsoring, des frais de comparution, des revenus de licence et des retours en espèces des entreprises qu’ils exploitent.

Liste Forbes des 11 footballeurs les mieux payés en 2023

1. Cristiano Ronaldo (260 millions de dollars)

2. Lionel Messi (135 millions de dollars)

3. Neymar (112 millions de dollars)

4. Kylian Mbappé (110 millions de dollars)

5. Karim Benzema (106 millions de dollars)

6. Erling Haaland (58 millions de dollars)

7. Mohamed Salah (53 millions de dollars)

8. Sadio Mané (52 millions de dollars)

9. Kevin De Bruyne (39 millions de dollars)

10. Harry Kane (36 millions de dollars)

11. Robert Lewandowski (34 millions de dollars)