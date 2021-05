Cristiano Ronaldo en retard sauve la Juventus contre l’Udinese en Serie A

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois en retard pour sauver une victoire 2-1 pour Juventus à l’Udinese dimanche quelques heures après que les géants de Turin aient perdu leur série A couronne à l’Inter Milan. L’Inter a brisé la séquence de neuf ans de domination nationale de la Juve en remportant son 19e « Scudetto » après que son plus proche rival, Atalanta, ait fait match nul 1-1 à Sassuolo pour laisser les « Nerazzurri » 13 points d’avance à quatre matchs à jouer. L’équipe d’Antonio Conte n’avait eu besoin que d’un point pour remporter le titre, quelle que soit la façon dont Atalanta se comportait après sa victoire 2-0 à Crotone samedi, et a refusé à la Juve un 10e titre de champion consécutif. La victoire de la Juve les place au troisième rang alors qu’ils visent une place en Ligue des champions, mais sont égaux à 69 points avec Atalanta et l’AC Milan, deuxième, quatrième.

Napoli est à deux points de la cinquième place après un match nul 1-1 contre Cagliari alors que la Lazio est toujours en lice, à cinq points d’un classement parmi les quatre premiers avec un match en main après une passionnante victoire 4-3 contre Gênes.

« Les neuf années sont terminées, nous n’aurons plus le Scudetto attaché au maillot, mais nous recommencerons avec la même envie qu’avant », a déclaré l’entraîneur de la Juve Andrea Pirlo.

« Nous avons perdu des points contre des équipes que nous aurions dû battre, parfois naïvement, nous avons laissé l’Inter s’échapper et maintenant nous sommes concentrés sur la Ligue des champions. »

La Juventus était restée à la traîne pendant la majeure partie du match à Udine après que Nahuel Molina ait donné l’avantage à l’Udinese à la 10e minute, marquant un coup franc rapidement tiré de Rodrigo De Paul alors que les joueurs de la Juventus protestaient toujours.

Weston McKennie a raté une chance de niveler pour le côté extérieur avant la demi-heure quand il a envoyé une tête de plongée large.

Matthijs de Ligt a eu un tir accusé avec Ronaldo hochant la tête pour le suivi.

L’égalisation est intervenue à sept minutes de la fin après que De Paul a concédé un penalty pour handball sur un coup franc de Ronaldo, l’attaquant portugais ne faisant aucune erreur sur penalty.

Quatre minutes plus tard, il a attrapé le vainqueur lorsqu’il est rentré chez lui sur un centre d’Adrien Rabiot avec l’entraîneur soulagé Andrea Pirlo pour se joindre aux célébrations.

Ronaldo porte son total de tête en Serie A à 27 buts, six de plus que Romelu Lukaku de l’Inter.

ATALANTA ATTEINDRE UN POINT

En Émilie-Romagne, Atalanta a joué la majeure partie du match contre un homme à terre après que le gardien Pierluigi Gollini ait vu rouge après 22 minutes au stade Mapei.

Robin Gosens de l’Atalanta a marqué 10 minutes après l’expulsion de Gollini pour avoir abattu imprudemment Jeremie Boga.

Domenico Berardi a tiré le niveau de Sassuolo du point de penalty sept minutes après la pause après la chute de Hamed Traoré dans la surface de réparation sous la pression de Rafael Toloi.

Sassuolo a également joué le dernier quart d’heure avec 10 hommes après l’expulsion du défenseur brésilien Marlon pour un deuxième carton jaune, mais le gardien de but Andrea Consigli a sauvé le penalty de Muriel pour donner le titre à l’Inter.

À Naples, Nahitan Nandez a obtenu un égaliseur tardif pour Cagliari pour annuler le premier match de Victor Osimhen à la 13e minute.

Napoli est toujours en lice pour la Ligue des champions tandis que Cagliari s’écarte d’un point de la zone de relégation.

La palpitante victoire de la Lazio sur Gênes a assuré une 11e victoire consécutive, record du club.

Joaquin Correa a marqué un doublé, brisant l’impasse après une demi-heure et frappant à nouveau 11 minutes après la pause.

Ciro Immobile a ajouté le deuxième du point de penalty avant la mi-temps après une faute d’Ivan Radovanovic.

Gênes a effectué un triple remplacement après la pause et est revenu dans le match lorsque le défenseur sous pression de la Lazio, Adam Marusic, s’est transformé en son propre filet.

Luis Alberto a bouclé un troisième pour les hôtes juste après avec Correa, puis 4-1.

Les hôtes ont survécu à une peur tardive alors que Gênes a riposté avec Gianluca Scamacca inscrivant un penalty à 10 minutes de la fin et Eldor Shomurodov marquant un autre but presque immédiatement après.

