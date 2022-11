Cristiano Ronaldo donne un sourire perplexe après que Bruno Fernandes ait marqué le premier but contre l’Uruguay

Le Portugal a pris d’assaut les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après avoir battu l’Uruguay 2-0 mardi. Le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes a marqué un doublé dans le match pour guider son équipe vers la prochaine étape, mais c’est l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo qui a une fois de plus arraché la vedette, mais malheureusement pour toutes les mauvaises raisons.

L’incident a eu lieu à la 54e minute du match lorsque Bruno a lancé un centre dans la surface depuis le flanc gauche. Le ballon a trouvé Ronaldo alors que le quintuple Ballon d’Or a sauté haut pour le guider dans le filet. Le ballon est en effet entré dans les filets et Ronaldo semblait convaincu que c’était son but mais les replays n’étaient malheureusement pas assez clairs. Cependant, cela ne l’a pas empêché de célébrer.

L’arbitre a même confirmé que c’était l’ancien attaquant du Real Madrid qui avait trouvé le fond des filets. La joyeuse célébration de Ronaldo n’a pas duré longtemps car l’écran géant affichait son ancien coéquipier de Manchester United, le nom de Bruno, en tant que buteur. La décision, sans surprise, a déconcerté Ronaldo mais le joueur de 37 ans a essayé d’en rire après avoir vu le nom de Bruno sur l’écran géant.

Drôle de séquence 😂😂L’arbitre a confirmé Cristiano Ronaldo qu’il a marqué le but et il fête 🎉 Puis l’écran montre Bruno Fernandes 🖥 F✊😔 pic.twitter.com/5w1T9U7L4Z — Argies Football 🇦🇷 (@ArgiesFootball) 28 novembre 2022

Le Portugal a finalement réussi à remporter une victoire confortable dans le match, mais Ronaldo n’a pas réussi à scénariser un exploit historique. Ronaldo est actuellement à un but d’égaler l’ancien attaquant portugais Eusebio en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Au total, Ronaldo a jusqu’à présent marqué huit buts en Coupes du Monde de la FIFA.

Ronaldo a marqué son premier but de la Coupe du monde du Qatar lors du match d’ouverture du Portugal contre le Ghana le 24 novembre. Ronaldo s’est converti sur place à la 65e minute du match pour donner une avance cruciale au Portugal. Et avec cela, il est devenu le tout premier footballeur masculin à marquer lors de cinq éditions de la Coupe du Monde de la FIFA. Ronaldo avait marqué son premier but en Coupe du monde en 2006 lors d’une rencontre contre l’Iran. Le Portugal était sorti vainqueur de ce concours par une marge de 2-0.

Pour en revenir à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Portugal est devenu la première équipe du groupe H à se qualifier pour les huitièmes de finale. Lors de leur dernière rencontre en phase de groupes, le Portugal affrontera la Corée du Sud le 2 décembre au Education City Stadium.

