Cristiano Ronaldo a partagé un indice massif concernant son avenir alors que le capitaine du Portugal est devenu le premier joueur à participer à 200 matches internationaux et a marqué l’occasion avec un but gagnant contre l’Islande. Le joueur de 38 ans a marqué un vainqueur plus tard pour garder la Selecao en tête du groupe J pour la qualification de l’UEFA Euro mardi soir et a ensuite partagé une vidéo sur Instagram, parlant de son « rêve ».

Ronaldo a semblé laisser entendre qu’il continuerait probablement à jouer jusqu’à l’Euro 2024 alors qu’il se rapproche de la fin de sa carrière. Après avoir été abandonné sur le banc pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la star d’Al-Nassr est de retour dans le onze de jeu du Portugal sous la direction du nouvel entraîneur Roberto Martinez.

L’ancien as du Real Madrid et de Manchester United a joué un rôle clé alors que le Portugal a gagné 3-0 contre la Bosnie-Herzégovine bien qu’il n’ait pas pu inscrire son nom sur la feuille de match la semaine dernière, mais contre l’Islande, Ronaldo a aidé sa nation à garder intacte sa course victorieuse à 100%. .

Après la victoire, il a également partagé une note sincère sur Instagram revenant sur son parcours de 200 matches avec le Portugal.

« 200 matchs avec le même engagement, le même dévouement et la même responsabilité, tout comme la première fois que j’ai joué avec ce maillot », a écrit l’attaquant talismanique.

« Je suis ici, je continue de marquer, je poursuis mon rêve et je donne tout pour l’équipe et pour notre pays. Por amor a Portugal », lit-on plus loin dans son message.

Après avoir remporté deux titres internationaux majeurs avec son pays, dont l’Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019, Ronaldo vise la gloire aux prochains Euros l’année prochaine avec une retraite internationale imminente.

Récemment, Martinez avait été interrogé sur l’avenir de Ronaldo et l’entraîneur portugais a laissé entendre que tant que l’attaquant vétéran pourra être « compétitif », il trouvera une place dans le onze malgré le fait qu’il ne joue plus en Europe.

« Jouer dans un club non européen est parfois un avantage lorsque l’on joue en équipe nationale », avait déclaré Martinez avant le match contre la Bosnie.

« Cristiano et Pepe sont des exemples du football portugais, et nous avons besoin d’eux pour transmettre toute l’expérience et la sagesse aux plus jeunes joueurs », a déclaré l’entraîneur.

« Comme tout autre joueur, il [Ronaldo] doit bien s’entraîner pour jouer. Nous avons besoin d’un environnement performant avec de la compétition pour nos joueurs », a insisté Martinez.